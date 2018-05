Maltempo | Coldiretti | SOS nei campi per le precipitazioni anomale di maggio

Maltempo - Coldiretti : con la pioggia no stop - -30% del pomodoro : Il 30% del pomodoro da conserva non puo’ essere piantato nel nord Italia per colpa della pioggia non stop di maggio che ha reso inaccessibili i terreni. E’ l’allarme lanciato dalla Coldiretti sugli effetti del Maltempo con precipitazioni anomale che hanno sconvolto i cicli colturali nelle campagne. A macchia di leopardo nella Penisola si sono verificati ristagni idrici importanti e sarà necessario anche riseminare il granoturco mentre – ...

Maltempo - Coldiretti : lo sbalzo termico stressa le api e dimezza il miele : Gli sbalzi termici con l’improvviso ritorno della pioggia e del freddo stressano le api che restano negli alveari e dimezzano la produzione di miele. È la Coldiretti a lanciare l’allarme sugli effetti delle condizioni climatiche avverse che stanno ostacolando il lavoro delle api in occasione delle principali fioriture, dal tarassaco all’acacia. La primavera instabile – sottolinea la Coldiretti – sta creando grossi problemi agli alveari da nord a ...

Maltempo - Coldiretti Piemonte : a rischio la produzione di miele : Il Maltempo che sta colpendo il Piemonte costringe le api nelle arnie e quindi è in forte ritardo la produzione di miele con cali fino al 50% per i primi raccolti di stagione: lo rileva Coldiretti Piemonte. “Le forti piogge e grandinate nella nostra regione hanno creato danni, al momento, soprattutto nell’area vocata al florovivaismo dell’alto Piemonte. Resta anche la preoccupazione per la produzione di miele che già nello ...

Allarme Coldiretti : 'Il Maltempo ha fatto sparire dagli alberi un frutto su quattro' : Ogni giorno sentiamo dietologi e nutrizionisti insistere sull 'importanza di consumare frutta e verdura a tavola per ritrovare la forma fisica e il benessere, in particolare in vista della bella ...

Maltempo : Coldiretti - salva da siccità - 500 mld litri in meno al sud : Roma, 3 mag. (AdnKronos) – Non solo danni, la pioggia è benvenuta per scongiurare l’allarme siccità al sud dove nei principali invasi mancano 500 miliardi di litri di acqua per dissetare campi e famiglie. E’ quanto afferma la Coldiretti sulla base dell’ultimo monitoraggio dell’Anbi. Se il settentrione, sottolinea la Coldiretti, ha beneficiato della pioggia e della neve invernale, al sud l’apporto idrico è ...

Maltempo - Coldiretti : a rischio la produzione di Cipolla Rossa di Tropea IGP : “La Cipolla Rossa di Tropea IGP ormai è leader nel mondo ed è sempre più richiesta dai consumatori, dalla ristorazione e dall’industria di trasformazione risultando essere un elemento indispensabile per il cibo di qualità. In questi anni c’è stato un aumento di domanda che ora a causa delle varie calamità naturali (gelo, forte e caldo vento etc) verificatesi sull’areale di produzione della “Rossa” hanno fortemente compromesso la ...

Maltempo : Coldiretti - grandinata sul Pavese ha danneggiato coltivazioni : Milano, 12 apr. (AdnKronos) – Danni pesanti a orzo, frumento e foraggi come erba medica e loietto, dopo la violenta grandinata che oggi pomeriggio si è abbattuta nel Pavese. Li segnala Coldiretti Lombardia, precisando che le verifiche sono ancora in corso e un quadro più preciso della situazione si potrà avere solo nelle prossime ore. La tempesta di ghiaccio, con chicchi grandi come nocciole, spiega Coldiretti, si è scatenata intorno alle ...

Maltempo - Coldiretti : “In Puglia strage di ulivi” : L’eccezionale ondata di Maltempo che ha colpito a febbraio le province di Bari e Bat “ha arrecato un danno che sta aumentando di giorno in giorno, secondo le segnalazioni degli olivicoltori di Coldiretti Bari e Bat“. Lo rende noto Coldiretti Puglia. “Sta aumentando esponenzialmente la stima del danno sugli ulivi – denuncia il delegato confederale di Coldiretti Bari, Angelo Corsetti – che mostrano chiari ...

Maltempo - Coldiretti : è strage nelle campagne al Sud - dagli ulivi alle cipolle di Tropea : Rami di ulivo spezzati sotto il peso della neve con aziende isolate e black out elettrici, ma anche gelate che hanno distrutto le coltivazioni in campo come il favino in Basilicata mentre colture di pregio come la Cipolla rossa di Tropea lungo la costa sono andate perse in Calabria con mareggiate e intense precipitazioni mentre in Puglia sono stati colpiti i mandorli e il gelo mette a rischio anche i frutteti e le colture orticole in campo della ...

Maltempo - Coldiretti : “Danni a causa della mareggiata al Consorzio di bonifica” : “L’eccezionale mareggiata in corso sulla fascia tirrenica sta producendo ingenti danni alle strutture del Consorzio di Bonifica di Lamezia situate tra le localita’ La Macchia e La Vela nel comune di Nocera Terinese, dove e’ in corso la posa in opera della condotta”. Lo rende noto la Coldiretti precisando che tutta la fascia tirrenica fino a Scalea e’ interessata dalla mareggiata che sta arrecando disagi e ...

Maltempo - Coldiretti Venezia : allarme gelo sulle piante in fiore : Il colpo di coda dell’inverno con il brusco abbassamento delle temperature fa scattare nelle campagne Veneziane l’allarme gelo sulla fioritura di ciliegi, susini, peschi e albicocchi: dopo un anno di lavoro si rischia la perdita dei prossimi raccolti. E’ quanto afferma Coldiretti Venezia in riferimento alla nuova ondata di neve e gelo dalla Russia sulla Penisola alla vigilia della primavera. Dove la temperatura rimarrà a lungo ...

Maltempo - Coldiretti : “Inverno bagnato - +16% di pioggia” : Tra pioggia, gelo e neve è caduta in questo inverno in Italia il 16% di acqua in più rispetto alla media storica con un decisa inversione di tendenza rispetto al deficit idrico fatto registrare nelle stagioni precedenti. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti in occasione dell’arrivo dell’ultima coda dell’inverno sulla base dei dati Isac- Cnr dopo un 2017 che con oltre 1/4 in meno di precipitazioni (-27%) si è classificato come l’anno ...

Maltempo - Coldiretti : “Strage su 25 milioni di ulivi - è calamità” : La nuova ondata di Maltempo colpisce le campagne dove è drammatica la conta dei danni del gelo invernale che ha spaccato la corteccia, bruciato le gemme e spogliato dalle foglie almeno 25 milioni di piante di ulivo dalla Puglia all’Abruzzo sino al Lazio dove le perdite in alcuni casi raggiungono il 60% della produzione e la situazione è particolarmente drammatica nella Sabina, con la richiesta del proclamazione dello stato di calamità ...