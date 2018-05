Malta | non solo vip

Conte - non solo New York e Vienna : dubbi pure su Sorbona e Malta : All'indomani dalla sua "nomina" - solo virtuale finché non sarà confermata da Sergio Mattarella - a premier, Giuseppe Conte è finito nella bufera per le magagne nel suo lungo curriculum.Tutto è iniziato con i dubbi sugli studi di perfezionamento alla New York University e che l'ateneo non ha confermato. Un dettaglio, quello scoperto da un giornalista del New York Times, che ha aperto la caccia ai titoli non verificabili.Si è così scoperto che ...