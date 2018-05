Malagò | “la Var ha risolto il 93% dei problemi”

calcioweb.eu

(Di mercoledì 23 maggio 2018) “Con la Var le cose sono andate molto meglio, l’ho detto prima che venisse adottata: sono favorevolissimo. Se poi quest’anno sono stati risolti il 93% dei casi, nel 2019 si deve arrivare al 94-95%”. Così il presidente del Coni Giovannia margine dell’inaugurazione di un nuovo campo da calcio. “Ci sarà sempre un episodio, magari all’ultima giornata, che decide lo scudetto, la retrocessione, la Champions dove la Var non è stata usata e non ha potuto risolvere il problema – ha aggiunto -, ma non si devono dimenticare tutte le cose buone fatte con la Var. E’ stata fatta una riunione al Coni due settimane prima della fine del campionato in cui l’Aia ha evidenziato in modo analitico, molto preciso, una serie di episodi che hanno caratterizzato il campionato italiano, il primo a regime con la Var. In oltre il 90% dei casi, la ...