Mafia | Maria Falcone | è silente

Maria De Filippi : "Dopo l'attentato che ci ha coinvolto - mai più in auto con Maurizio Costanzo. Gli ho chiesto di non parlare di Mafia" : "Non avevo capito cosa fosse successo. Pensavo fosse scoppiata una caldaia. Mio padre mi fece promettere che non sarei più salita sulla stessa auto di Maurizio. Gliel'ho promesso e non l'ho più fatto". Ospite a Che Tempo Che fa, Maria De Filippi ricorda l'attentato di via Fauro. Era il 14 maggio 1993, all'epoca lei era la compagna di Costanzo e il giornalista nei suoi programmi si impegnava fortemente per contrastare i messaggi ...