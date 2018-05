Mafia : Fico - meglio mano in tasca che su cuore di traditori Stato (2) : (AdnKronos) – “Il rispetto per il Paese -scrive Fico- passa da qui, da quello che noi facciamo ogni giorno, dalla dignità che con le nostre azioni diamo alle istituzioni. Ma capisco che faccia più notizia una mano tenuta in tasca per sei secondi mentre ero assorto da tutta quella energia e da quelle emozioni, piuttosto che tutto quanto detto e fatto in questa meravigliosa giornata. Preferisco una mano in tasca per qualche secondo ...

Mafia : Fico - meglio mano in tasca che su cuore di traditori Stato (3) : (AdnKronos) – “Possiamo farlo nelle istituzioni politiche -continua Fico-, consapevoli che abbiamo gli strumenti per intervenire, sia quelli diretti sia quelli indiretti che significano investimenti nelle scuole, nella formazione, nell’educazione, nei progetti di integrazione, cioè in quelle istituzioni sociali e culturali che costituiscono la dimensione più profonda dello Stato. Dobbiamo utilizzare questi strumenti con uno ...

Mafia : Fico - meglio mano in tasca che su cuore di traditori Stato (2) : (AdnKronos) – “Il rispetto per il Paese -scrive Fico- passa da qui, da quello che noi facciamo ogni giorno, dalla dignità che con le nostre azioni diamo alle istituzioni. Ma capisco che faccia più notizia una mano tenuta in tasca per sei secondi mentre ero assorto da tutta quella energia e da quelle emozioni, piuttosto che tutto quanto detto e fatto in questa meravigliosa giornata. Preferisco una mano in tasca per qualche secondo ...

**Mafia : Fico - meglio mano in tasca che su cuore di traditori Stato** : Roma, 23 mag. (AdnKronos) – “Preferisco una mano in tasca per qualche secondo alla mano sul cuore di chi poi tradisce lo Stato”. Lo scrive su Facebook il presidente della Camera, Roberto Fico, a proposito delle polemiche per la sua mano in tasca oggi durante la cerimonia in ricordo della stragi di Capaci mentre veniva suonato l’inno nazionale. L'articolo **Mafia: Fico, meglio mano in tasca che su cuore di traditori ...

Mafia : Fico - sconfiggerla è priorità : Il fatto che io sia in politica come terza carica dello Stato deriva anche da quella sensazione. Ogni Governo e ogni Parlamento devono avere come priorità la lotta alla Mafia". Così il presidente ...

Palermo - il giorno di Falcone : approda la Nave della legalità. Fico : "AntiMafia priorità dello Stato" : Sbarcati mille studenti. Maria Falcone: "Non abbiamo ancora vinto". Poi il raduno nell'aula bunker. Il procuratore nazionale Cafiero: "I partiti hanno...

Falcone : Fico - costruiremo un paese senza Mafia e criminalità : Palermo, 23 mag. (AdnKronos) – “Una mattina incredibile, c’è un’energia straordinaria e i ragazzi sono il futuro di questo paese. Vogliono un’Italia senza mafia, senza criminalità e noi tutto insieme costruiremo questo paese e ce lo riprenderemo con le unghie e con i denti”. Lo ha detto il Presidente della Camera Roberto Fico arrivando al porto di Palermo per accogliere la nave della Legalità con oltre mille ...

Mafia : Fico - Impastato ha combattuto omertà e connivenze con coraggio : Roma, 9 mag. (AdnKronos) – “La storia di Peppino Impastato, ucciso dalla Mafia il 9 maggio di quaranta anni fa, è speciale perché è la storia di un giovane che per tenere fede ai propri ideali e combattere la Mafia è disposto anche ad andare contro la propria famiglia sacrificando perfino la vita”. Lo sottolinea il presidente della Camera, Roberto Fico.“Faceva politica, ma non la faceva nelle istituzioni. Faceva politica ...

La Mafia uccide solo d'estate 2/ Anticipazioni del 10 maggio 2018 : Angela lascia Marco - Lorenzo in difficoltà : La mafia uccide solo d'estate 2 Anticipazioni del 10 maggio 2018, in prima Tv su Rai 1. Angela chiude con Marco, Lorenzo passa il concorso per entrare iin Regione(Pubblicato il Thu, 03 May 2018 22:50:00 GMT)

Governo - Fraccaro : “Fico? Candidato premier è Di Maio”. Su contratto per Lega e Pd : “Niente Mafia e corruzione? E’ testo base” : Riccardo Fraccaro all’alba della convocazione al Quirinale di Roberto Fico, Presidente della Camera dei Deputati: “Fico avrà tutto il nostro sostegno e il nostro apprezzamento, ma il nostro Candidato premier è e resterà Luigi Di Maio così come deciso da 11 milioni di italiani”. Sul ‘contratto di programma’ lanciato questa mattina da Luigi Di Maio e indirizzato a Pd e Lega, tra i 10 punti mancano lotta alla ...

TRATTATIVA STATO-Mafia - SENTENZA : CONDANNATI DELL'UTRI E BAGARELLA/ Fico "Giornata dal valore civile e morale" : SENTENZA sul processo TRATTATIVA STATO-MAFIA: ultime notizie, imputati alla sbarra. Nell'aula bunker di Palermo la SENTENZA: 28 anni a BAGARELLA, 12 anni a Ciancimino, Mori, DELL'UTRI(Pubblicato il Fri, 20 Apr 2018 19:52:00 GMT)

Stato-Mafia - Fico : giornata valore civile : 20.00 "La giornata di oggi ha un valore civile e morale straordinario. Perché quando lo Stato riapre le proprie ferite per provare a stabilire la verità,quando giunge a condannare se stesso, allora riacquista la forza, la dignità e la fiducia dei cittadini".Così su Facebook il presidente della Camera Fico riferendosi alla sentenza del processo sulla trattativa Stato-mafia. "Fare luce sulle pagine buie della nostra storia -scrive ancora Fico-, ...

Mafia - traffico e spaccio di droga : 25 arresti a Bari : Mafia, traffico e spaccio di droga: 25 arresti a Bari Ai soggetti coinvolti, appartenenti ai clan "Mercante" e "Strisciuglio", vengono contestati vari reati. Tra questi anche due tentati omicidi aggravati dal metodo mafioso Parole chiave: ...