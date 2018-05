Mafia | 25 anni dopo nel “bunkerino” di Falcone e Borsellino | “Qui trovavano rifugio da

Follow the money - Ayala racconta il Metodo Falcone : dagli anni 80 alle stragi di Mafia : La storia di un uomo, il giudice Giovanni Falcone, che con le sue idee ha rivoluzionato la lotta alla mafia. Ideatore di un 'Metodo', che per la prima volta ha considerato Cosa nostra come un fenomeno ...

Mafia : Musumeci - esempio Falcone sia stimolo quotidiano - ogni giorno anniversario : Palermo, 22 mag. (AdnKronos) - "Per noi ogni giorno è l'anniversario di Falcone e Borsellino". A dirlo all'Adnkronos è il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, alla vigilia del 26esimo anniversario della strage di Capaci in cui persero la vita il giudice Giovanni Falcone, la moglie Fra

Mafia : Musumeci - esempio Falcone sia stimolo quotidiano - ogni giorno anniversario : Palermo, 22 mag. (AdnKronos) – “Per noi ogni giorno è l’anniversario di Falcone e Borsellino”. A dirlo all’Adnkronos è il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, alla vigilia del 26esimo anniversario della strage di Capaci in cui persero la vita il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta. Un anniversario che quest’anno arriva a pochi giorni da un arresto ...

Mafia : Musumeci - esempio Falcone sia stimolo quotidiano - ogni giorno anniversario : Palermo, 22 mag. (AdnKronos) – “Per noi ogni giorno è l’anniversario di Falcone e Borsellino”. A dirlo all’Adnkronos è il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, alla vigilia del 26esimo anniversario della strage di Capaci in cui persero la vita il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta. Un anniversario che quest’anno arriva a pochi giorni da un arresto ...

Mafia : Musumeci - esempio Falcone sia stimolo quotidiano - ogni giorno anniversario : Palermo, 22 mag. (AdnKronos) – “Per noi ogni giorno è l’anniversario di Falcone e Borsellino”. A dirlo all’Adnkronos è il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, alla vigilia del 26esimo anniversario della strage di Capaci in cui persero la vita il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta. Un anniversario che quest’anno arriva a pochi giorni da un arresto ...

Mafia nigeriana - a Palermo le prime condanne per “Cosa nera” : 87 anni per 14 affiliati alla Black Axe : Non solo Cosa nostra. A Palermo c’è un’altra Mafia che fa affari, estorce denaro, minaccia le sue vittime e agisce protetta dalla più arcaica delle difese: l’omertà. Lo ha deciso il gup Claudia Rosini che ha condannato complessivamente a 87 anni di carcere, in abbreviato, 14 nigeriani accusati di far parte di un’organizzazione criminale denominata Black Axe. Una associazione che, secondo la pm Gaspare Spedale, opererebbe come ...

Mafia Capitale - 20 anni a Carminati e 19 a Buzzi : Cade l'accusa di associazione mafiosa nel processo Mafia Capitale. Sono arrivati oggi i verdetti dell'inchiesta partita nel 2014 che aveva trovolto la politica romana. Venti anni di carcere per l'ex ...

MARIO MORI/ Stato-Mafia : 'Sono inc…to e continuerò a combattere' - prime parole dopo la condanna a 12 anni : Il generale MARIO MORI a Radio radicale: prima dichiarazione dopo la condanna a 12 anni emessa dal tribunale di Palermo per processo Stato-Mafia.

MARIO MORI/ Stato-Mafia : "Sono inc…to e continuerò a combattere" - prime parole dopo la condanna a 12 anni : Il generale MARIO MORI rilascia a "Radio Radicale" la sua prima dichiarazione dopo la condanna a 12 anni emessa dal tribunale di Palermo per concorso in associazione mafiosa(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 13:26:00 GMT)

Villasmundo - finisce in cella per scontare quattro anni per Mafia : I carabinieri della Stazione di Villasmundo, nel corso della mattina odierna, hanno tratto in arresto, in esecuzione del provvedimento di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso la ...

Papa Giovanni Paolo II contro la Mafia : A 25 anni dall'anatema di Karol Wojtyla, la ricostruzione della svolta antiMafia della Chiesa, continuata poi dal lavoro di Ratzinger e Papa Francesco

Mafia - lettera dei vescovi siciliani 25 anni dopo l’anatema di Papa Giovanni Paolo II : “Problema che tocca anche la Chiesa” : Una lettera diffusa a venticinque anni dall’appello di Giovanni Paolo II per ribadire che “la Mafia continua a esistere e a ordire le sue trame mortali“. Gli autori? I vescovi siciliani della Conferenza episcopale italiana, che in questo modo hanno voluto ricordare l’anatema contro Cosa nostra di Papa Wojtyla dalla Valle dei Templi di Agrigento. I vescovi ribadiscono che “la Mafia è peccato”, “la Mafia è ...

Mafia - lettera dei vescovi siciliani 25 anni dopo l’anatema di Papa Giovanni Paolo II : “Boss problema che toccano anche la Chiesa” : Una lettera diffusa a venticinque anni dall’appello di Giovanni Paolo II per ribadire che “la Mafia continua a esistere e a ordire le sue trame mortali“. Gli autori? I vescovi siciliani della Conferenza episcopale italiana, che in questo modo hanno voluto ricordare l’anatema contro Cosa nostra di Papa Wojtyla dalla Valle dei Templi di Agrigento. I vescovi ribadiscono che “la Mafia è peccato”, “la Mafia è ...

A 25 anni dall'appello di Wojtyla - 'la Mafia continua a ordire trame mortali' : PALERMO - 'La mafia continua a esistere e a ordire le sue trame mortali, estendendole anzi - ormai da tempo - oltre la Sicilia, nel resto d'Italia e all'estero, procacciandosi ovunque connivenze e ...