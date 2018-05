Macerata | Luca Traini | incarico a Picozzi per perizia psichiatrica Risultati a fine

Sparatoria Macerata - fissata perizia psichiatrica per Luca Traini : Sparatoria Macerata, fissata perizia psichiatrica per Luca Traini Sparatoria Macerata, fissata perizia psichiatrica per Luca Traini Continua a leggere L'articolo Sparatoria Macerata, fissata perizia psichiatrica per Luca Traini proviene da NewsGo.

Raid razzista a Macerata : Luca Traini verrà sottoposto a una perizia psichiatrica : La Corte d'assise della città marchigiana affiderà l'esame al criminologo Massimo Picozzi il 23 maggio. Dovrà verificare la capacità di intendere e di volere dell’uomo responsabile della sparatoria contro migranti del 3 febbraio scorso, all’indomani dell’omicidio della diciottenne romana Pamela Mastropietro.Continua a leggere

Macerata - perizia psichiatrica per Luca Traini/ La farà Picozzi - già al lavoro a Cogne e per i coniugi di Erba : Raid razzista a Macerata: Luca Traini, processo chiede perizia psichiatrica su capacità di intendere e di volere. Avrebbe cercato di vendicare la morte di Pamela Mastropietro(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 13:58:00 GMT)

Macerata - processo Luca Traini : chiesta perizia psichiatrica/ Raid razzista per vendicare l’omicidio di Pamela : Raid razzista a Macerata: Luca Traini, processo chiede perizia psichiatrica su capacità di intendere e di volere. Avrebbe cercato di vendicare la morte di Pamela Mastropietro(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 12:54:00 GMT)

Raid razzista Macerata - disposta perizia psichiatrica su Luca Traini - : La Corte d'assise della città marchigiana affiderà l'esame al criminologo e psichiatra Massimo Picozzi il 23 maggio. Sarà verificata la capacità di intendere e di volere dell'autore della sparatoria ...

Luca Traini - la difesa ottiene la perizia psichiatrica per l'autore della sparatoria contro i migranti a Macerata : Verrà eseguita una perizia psichiatrica sulla capacità d'intendere e di volere di Luca Traini, autore della sparatoria contro migranti africani a Macerata il 3 febbraio scorso per 'vendicare' Pamela Mastropietro. Lo ha disposto la Corte d'Assise di Macerata che affiderà l'incarico il 23 maggio prossimo allo psichiatra, criminologo e scrittore Massimo Picozzi.Respinta invece la richiesta del Procuratore Giovanni Giorgio di ...

Sparatoria Macerata - fissata perizia psichiatrica per Luca Traini : Sparatoria Macerata, fissata perizia psichiatrica per Luca Traini Sparatoria Macerata, fissata perizia psichiatrica per Luca Traini Continua a leggere L'articolo Sparatoria Macerata, fissata perizia psichiatrica per Luca Traini proviene da NewsGo.

Macerata - Luca Traini verrà sottoposto a una perizia psichiatrica : “Verificare la capacità d’intendere e di volere” : Luca Traini verrà sottoposto a una perizia psichiatrica sulla capacità d’intendere e di volere. Lo ha deciso la Corte d’assise di Macerata nel processo con rito abbreviato a carico dell’autore della sparatoria contro i migranti africani il 3 febbraio scorso per ‘vendicare’ l’uccisione di Pamela Mastropietro. L’incarico verrà affidato il 23 maggio prossimo allo psichiatra, criminologo e scrittore Massimo ...

Luca Traini - perizia psichiatrica per l'autore della sparatoria contro i migranti a Macerata : Verrà eseguita una perizia psichiatrica sulla capacità d'intendere e di volere di Luca Traini, autore della sparatoria contro migranti africani a Macerata il 3 febbraio scorso per 'vendicare' Pamela Mastropietro. Lo ha disposto la Corte d'Assise di Macerata che affiderà l'incarico il 23 maggio prossimo allo psichiatra, criminologo e scrittore Massimo Picozzi.Respinta invece la richiesta del Procuratore Giovanni Giorgio di ...

È cominciato il processo a Luca Traini per la tentata strage di Macerata : Una settimana per decidere. È il tempo che si è presa la Corte d'Assise di Macerata per dare una risposta alla richiesta della procura della Repubblica di effettuare una perizia psichiatrica su Luca ...

luca traini Macerata processo rito abbreviato : Una settimana per decidere. È il tempo che si è presa la Corte d'Assise di macerata per dare una risposta alla richiesta della procura della Repubblica di effettuare una perizia psichiatrica su luca traini, il 28enne di Tolentino, accusato di tentata strage aggravata dall'odio razziale, sei tentati omicidi, porto abusivo d'arma e altri reati minori. In aula, oggi, ci sono anche alcune delle persone ferite a ...

Macerata - processo a Luca Traini. Chiesto il rito abbreviato. Il suo avvocato : “E’ un gigante buono” : Luca Traini ha Chiesto di essere giudicato con rito abbreviato. Nel frattempo la Procura di Macerata ha riChiesto che nei suoi confronti venga effettuata una perizia psichiatrica.Continua a leggere

Le reazioni razziste contro Jennifer - la ragazza nigeriana ferita da Luca Traini a Macerata : ... lo stesso Matteo Salvini non perde occasione per strumentalizzare qualsiasi notizia di cronaca per esasperare l'odio razziale dei propri sostenitori: deve tenersi allenato per la prossima campagna ...

LUCA TRAINI - RAID A Macerata/ Video "volevo vendicare Pamela - non rinnego niente. Spacciatori sono tutti neri” : Comincia domani il processo contro LUCA TRAINI, l'uomo che lo scorso febbraio sparò dalla macchina contro diversi migranti ferendone alcuni, è accusato di tentata strage(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 13:22:00 GMT)