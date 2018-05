M5s-Lega | Travaglio | “Conte? Chiarisca suo curriculum Vedo molti cani da riporto

Governo M5s-Lega - Mattarella riflette sui nomi di Conte e Savona. Slitta ancora l'incarico : Prima di fare un passo decisivo e formale - come è quello di affidare l'incarico di Governo - il presidente della Repubblica vuole avere tutti gli elementi di giudizio. Quindi la «convocazione», che ...

Governo M5s-Lega - Mattarella riflette sui nomi di Conte e Savona. Slitta ancora l’incarico : Prima di fare un passo decisivo e formale - come è quello di affidare l’incarico di Governo - il presidente della Repubblica vuole avere tutti gli elementi di giudizio. Quindi la «convocazione», che sarebbe dovuta arrivare oggi, verosimilmente slitterà. Si attendono anche le spiegazioni che fornirà Conte sul curriculum “gonfiato”. E poi c’è il problema Savona, sostenitore di posizioni euroscettiche, su cui Salvini ha posto un aut aut che ...

Conte in bilico - Lega e M5s lo difendono sul curriculum : Luigi Di Maio e Matteo Salvini lo difendono. Non poteva essere altrimenti, all’indomani dell’indicazione al capo dello Stato del nome di Giuseppe Conte come candidato premier del...

Ecco il curriculum perfetto per il Governo Lega-M5s : Sono anzianotto in una società di anziani, vale a dire, un pesce nell’acqua. Cresciuto a Genova, ho frequentato l’angiporto quando l’angiporto era molto angi e ne ho viste, tra via Gramsci e i vicoli di Pre, che voi umani non potete immaginare; sette in condotta a scuola come se piovesse; mai laurea

Se la "quadra" M5s-Lega taglia la spesa per investimenti : Il "contratto di governo" fra M5S e Lega cancella brutalmente la spesa pubblica per invstimenti per finanziarie reddito di cittadinanza e flat tax. Senza spending review. GIANNI CREDIT(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 05:46:00 GMT)Il fisco dei sogni (e degli incubi) di Salvini e Di Maio, di G. CreditIndustria 4.0, Jobs Act e Buona Scuola vanno d'accordo?, di G. Credit

Il 'Programma di governo' M5s " LEGA e la tutela dei beni culturali : una partita persa ? : ... ma costituisce un chiaro segnale della continuità bi ma dopo il 4 marzo si dovrebbe dire multi partisan della politica dei governi Renzi e precedenti. Infatti, dopo le solite ovvie e generiche ...

Governo : Le Pen plaude a Lega e M5s su espulsione migranti : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Il professore indicato da M5s e Lega sotto esame per il curriculum dopo la smentita del NYT : Conte scrive tra i suoi titoli di aver approfondito gli studi di diritto alla New York University ma l'ateneo smentisce. Non confermata la sua presenza nemmeno a Cambridge, Pittsbourgh e Sorbona. ...

Governo - Bonafede (M5s) : “Nome resta Conte - noi seri”. Centinaio (Lega) : “Di Maio premier? Non e` carnevale” : “Il nome di Conte reso pubblico soltanto per bruciarlo? No, lo confermiamo. Noi facciamo le cose sul serio, se lo abbiamo fatto è perché ci crediamo”. Così il deputato M5s Alfonso Bonafede, dopo i tempi lunghi del Colle, a proposito delle voci sull’incarico di Giuseppe Conte in bilico e l’ipotesi Di Maio tornata a rimbalzare. “Di Maio premier? Non è carnevale, il nostro nome resta Conte”, ha tagliato ...

SONDAGGI POLITICI ELETTORALI TECNÈ/ Lega al 23% insegue il M5s : Mattarella - fiducia alle stelle : SONDAGGI POLITICI ELETTORALI, le ultime intenzioni di voto: quanto dura il Governo Lega-M5s? Verso autunno 2018 per il 20% degli elettori, il contratto non convince(Pubblicato il Tue, 22 May 2018 20:50:00 GMT)

Governo : Orlando - costo contratto Lega-M5s senza precedenti : Roma, 22 mag. (AdnKronos) – “Il copione dei prossimi mesi mi pare abbastanza chiaro. Poiché hanno fatto promesse che vanno ben oltre le possibilità, daranno la colpa all’euro. Di Battista si lamenta per l’attenzione alle coperture che a suo dire non ha precedenti. Scambia la causa con l’effetto. è il costo delle misure contenute nel ‘contratto’ che non ha precedenti almeno recenti”. Lo scrive ...

Governo - il Quirinale prende tempo sul conferimento dell'incarico. M5s e Lega difendono Conte : Nessun passo indietro della Lega sull'indicazione dell'euroscettico Paolo Savona per la poltrona di ministro dell'Economia, ma nella trattativa di Governo il nome del successore di Per Carlo Padoan ...

Governo M5s-Lega - profilo di Conte al vaglio del Colle. Il problema è Savona. Salvini : “Se qualcuno vuole fermarci - lo dica” : Le consultazioni a vuoto, la prospettiva di un Governo istituzionale e le minacce di ritorno al voto a fine luglio, le trattative sul contratto di Governo firmato da M5s e Lega andate avanti a rassicurazioni e correzioni, grandi e piccole: eppure non è ancora finita. L’arrivo sul traguardo del possibile Governo di Di Maio e Salvini è al rallentatore: l’esecutivo “del cambiamento” vede ancora da lontano le Camere alle ...