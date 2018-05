M5S | Conte ha alle spalle 17 milioni di voti

Governo - il M5S fa quadratoToninelli : "Conte premier o voto""Spero il Colle gli dia l'incarico oggi" : Il Movimento 5 Stelle e la Lega fanno quadrato intorno alla nomina di Giuseppe Conte come prossimo premier. Lo ha ribadito Danilo Toninelli: "Spero che oggi venga dato l’incarico a Conte. O Conte o il voto" Segui su affaritaliani.it

Governo - il M5S fa quadratoToninelli : "Conte premier o si vota""Spero il Colle gli dia l'incarico oggi" : Il Movimento 5 Stelle e la Lega fanno quadrato intorno alla nomina di Giuseppe Conte come prossimo premier. Lo ha ribadito Danilo Toninelli: "Spero che oggi venga dato l’incarico a Conte. O Conte o il voto" Segui su affaritaliani.it

M5S e Lega insistono su Conte. Salvini : decidiamo o andiamo subito a votare di nuovo : Luigi Di Maio prova a mettere tutti d'accordo riproponendosi come possibile premier. Ipotesi immediatamente bocciata da Salvini che non vede alternative a Conte -

M5S-Lega - Travaglio : “Conte? Chiarisca suo curriculum. Vedo molti cani da riporto trasformarsi in cani da guardia” : “Governo M5s-Lega? Sicuramente non avrà l’accoglienza che hanno avuto gli altri esecutivi della Repubblica italiana. Vedo molti cani da compagnia e da riporto trasformarsi immediatamente in cani da guardia. E ne sono felice”. Sono le parole dl direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, a Otto e Mezzo (La7). E aggiunge: “Se avessimo avuto tutti questi cani da guardia anche coi precedenti governi, ci saremmo risparmiati tanti guai e forse ...

Governo M5S-Lega - Mattarella riflette sui nomi di Conte e Savona. Slitta ancora l'incarico : Prima di fare un passo decisivo e formale - come è quello di affidare l'incarico di Governo - il presidente della Repubblica vuole avere tutti gli elementi di giudizio. Quindi la «convocazione», che ...

Governo M5S-Lega - Mattarella riflette sui nomi di Conte e Savona. Slitta ancora l’incarico : Prima di fare un passo decisivo e formale - come è quello di affidare l’incarico di Governo - il presidente della Repubblica vuole avere tutti gli elementi di giudizio. Quindi la «convocazione», che sarebbe dovuta arrivare oggi, verosimilmente slitterà. Si attendono anche le spiegazioni che fornirà Conte sul curriculum “gonfiato”. E poi c’è il problema Savona, sostenitore di posizioni euroscettiche, su cui Salvini ha posto un aut aut che ...

Conte in bilico - Lega e M5S lo difendono sul curriculum : Luigi Di Maio e Matteo Salvini lo difendono. Non poteva essere altrimenti, all’indomani dell’indicazione al capo dello Stato del nome di Giuseppe Conte come candidato premier del...

GIUSEPPE CONTE/ Il mistero della casa ipotecata da Equitalia : il professore M5S perde quota per Palazzo Chigi : GIUSEPPE CONTE, il candidato premier del governo Lega-M5s: ultime notizie, il giurista nella bufera per il curriculum 'taroccato', il mistero della casa ipotecata da Equitalia(Pubblicato il Tue, 22 May 2018 21:26:00 GMT)

Governo - Bonafede (M5S) : “Nome resta Conte - noi seri”. Centinaio (Lega) : “Di Maio premier? Non e` carnevale” : “Il nome di Conte reso pubblico soltanto per bruciarlo? No, lo confermiamo. Noi facciamo le cose sul serio, se lo abbiamo fatto è perché ci crediamo”. Così il deputato M5s Alfonso Bonafede, dopo i tempi lunghi del Colle, a proposito delle voci sull’incarico di Giuseppe Conte in bilico e l’ipotesi Di Maio tornata a rimbalzare. “Di Maio premier? Non è carnevale, il nostro nome resta Conte”, ha tagliato ...

Governo - il Quirinale prende tempo sul conferimento dell'incarico. M5S e Lega difendono Conte : Nessun passo indietro della Lega sull'indicazione dell'euroscettico Paolo Savona per la poltrona di ministro dell'Economia, ma nella trattativa di Governo il nome del successore di Per Carlo Padoan ...

Governo M5S-Lega - profilo di Conte al vaglio del Colle. Il problema è Savona. Salvini : “Se qualcuno vuole fermarci - lo dica” : Le consultazioni a vuoto, la prospettiva di un Governo istituzionale e le minacce di ritorno al voto a fine luglio, le trattative sul contratto di Governo firmato da M5s e Lega andate avanti a rassicurazioni e correzioni, grandi e piccole: eppure non è ancora finita. L’arrivo sul traguardo del possibile Governo di Di Maio e Salvini è al rallentatore: l’esecutivo “del cambiamento” vede ancora da lontano le Camere alle ...

Governo M5S-Lega - Salvini conferma Conte come candidato premier : Giuseppe Conte rimane il candidato premier di M5s e Lega. Lo ha confermato il leader del Carroccio, Matteo Salvini, spiegando che sono state accolte "le indicazioni degli amici Cinque stelle". Salvini ...

M5S-Lega : per noi Conte resta premier : 19.35 Giuseppe Conte è ancora il candidato premier per il governo M5S-Lega? "Ci mancherebbe altro", risponde la capogruppo M5S alla Camera, Giulia Grillo, interpellata dai cronisti a Montecitorio. E si dice anche "dispiaciuta dalla macchina del fango nei suoi confronti". Poco prima lo stesso Di Maio aveva detto: "Non sanno più cosa inventarsi". Tiene il punto su Conte anche la Lega. Ripensamenti? "No, per ora rimane Conte", ribadisce ...

Nuovo governo - Mattarella prende tempo. Salvini blinda Conte e avverte M5S 'Se cade si ricomincia da capo' : Politica Conte specializzato alla NYU, il Nyt: "All'Università non risulta". E spuntano accuse su sostegno al metodo Stamina di PIERA MATTEUCCI