Luoghi storici più apprezzati | vince Angkor Wat | in Italia Roma

(Di mercoledì 23 maggio 2018) Primavera ed estate, tempo di Travelers’ Choice, gli Oscar di TripAdvisor in diverse categorie, dagli hotel ai. A essere stata appena diffusa è proprio quest’ultima classifica, che su scala mondiale vede in testa per il secondo anno di fila il sito e gli affascinanti templi diWat nei pressi di Siem Reap, in Cambogia, seguito dall’incantevole Plaza de España a Siviglia, e dalla Grande Moschea Sheikh Zayed ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti. È il trio delle meraviglie, costituito dai posti che hanno incassato più recensioni di maggiore livello negli ultimi 12 mesi sulla pachidermica piattaforma fondata da Stephen Kaufer ormai 18 anni fa. Quest’anno sono stati premiati 759in 68 Paesi nel mondo. “Sempre più viaggiatori scelgono una destinazione per scoprirne il patrimonio culturale e artistico – spiega Valentina Quattro, portavoce di TripAdvisor ...