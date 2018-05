Luca Parmitano | Anche gli astronauti hanno paura | LA VIDEOINTERVISTA

L’astronauta Luca Parmitano ospite di “Radio2 Social Club” : Venerdì 18 maggio, ospite di Luca Barbarossa e Andrea Perroni a ‘Radio2 Social Club’, Luca Parmitano. Astronauta ESA, Parmitano è da un anno in giro per il mondo tra Houston, Mosca e Colonia, per completare il suo addestramento in vista della nuova missione che lo vedrà sulla Stazione Spaziale Internazionale dalla metà del 2019. Tra una pausa e l’altra, ha deciso di trovare i tempo per passare dall’unico club di musica live della radiofonia ...