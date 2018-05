Luca Argentero | «La vita da attore? Troppo comoda»

Che tempo che fa/ Ospiti e diretta - Luca Argentero dopo il Gf : "Ha faticato il doppio" (13 Maggio 2018) : Che tempo che fa torna in onda oggi, domenica 13 Maggio: Ospiti di Fabio Fazio sono Di Maio, Paolo Sorrentino, Toni Servillo, Claudio Amendola, Luca Argentero, Milly Carlucci e Bennato.(Pubblicato il Sun, 13 May 2018 23:01:00 GMT)

Myriam Catania non dimentica Luca Argentero : 'è stato uno dei più grandi amori della mia vita' : Myriam Catania è diventata mamma: è nato Jacques Fiocco azzurro per l'attrice ex moglie di Luca Argentero. Da quasi un anno diventata mamma di Jacques, figlio avuto con il compagno Quentin, e attualmente di nuovo incinta, la 37enne Myriam Catania non ha certamente dimenticato la lunga storia d'amore con l'ex marito Luca Argentero, lasciato nel 2016 dopo 12 anni passati al suo ...

Myriam Catania su Luca Argentero : ‘Non lo definisco il mio ex’ : “Non lo definisco il mio ex, ma la persona che è stata uno dei più grandi amori della mia vita”. Sono parole che trasudano amore quelle usate da Myriam Catania per definire Luca Argentero in un’intervista concessa al settimanale Vero. D’altronde i due sono stati una coppia per 12 anni, sarebbe quindi impensabile cancellarne il ricordo dai rispettivi cuori. E pensare che in passato avevano escluso qualsiasi forma di ...

Myriam Catania e l'addio a Luca Argentero : «Non è il mio ex - ma un grande amore. Ecco perché ci siamo lasciati» : La gelosia è un segno d'amore', e non è del mondo dello spettacolo come il suo ex: 'Ho sperato di non ritrovare l'amore sul set proprio perché sono gelosa. Quentin però, ironia della sorte, anche se ...

Da Ligabue a Luca Argentero alla Vukotic. Una festa di opere prime e nostalgia : Il "sistema cinema" a Busto Arsizio funziona, e a dimostrarlo non è solo il Baff, il Film Festival cittadino (a ingresso gratuito) giunto ormai alla 16a edizione. In cartellone dal 5 al 12 maggio, la manifestazione è il punto di incontro di realtà come l'Istituto Cinematografico Michelangelo Antonioni, una Film Commission particolarmente attiva e "una città che non ha multisala immediatamente vicine e, anzi, premia con continuità le sale ...

“Che tempo che fa” – Ventiseiesima puntata del 22 aprile 2018 – Luca Argentero - Claudio Bisio e Toto Cutugno tra gli ospiti. : Che tempo che fa propone questa sera la Ventiseiesima puntata domenicale. Come sempre interviste, monologhi, musica e talk al centro del programma. La puntata domenicale è divisa in due parti: interviste e monologo di Luciana dalle 20:45 alle 22:50, il tavolo con ospiti e talk dalle 22:55 a 00:10 circa. Che tempo che fa | […] L'articolo “Che tempo che fa” – Ventiseiesima puntata del 22 aprile 2018 – Luca Argentero, Claudio Bisio e ...

CHE TEMPO CHE FA/ Anticipazioni e ospiti : Giorgio Napolitano - Claudio Bisio - Toto Cutugno e Luca Argentero : Che TEMPO che fa, Anticipazioni e ospiti 22 aprile: ospiti di Fazio Fazio sono Giorgio Napolitano, Claudio Bisio, Luca Argentero, Toto Cutugno, i Rudimental e Marco Travaglio.(Pubblicato il Sun, 22 Apr 2018 10:06:00 GMT)

Myriam Catania - l’ex di Luca Argentero è di nuovo incinta : A meno di un anno dalla nascita del primogenito Jacques, Myriam Catania aspetta un altro bebè. La conferma è arrivata durante la presentazione di Tulipani di Seta Nera (festival di cortometraggi incentrati sulla diversità di cui Myriam è la madrina e che si tiene a Roma), come spiega su Twitter Alessio Poeta di Gay.it: BOOM: Myriam Catania è incinta e aspetta il secondo figlio da Quentin Kammermann. ❤️ – confermato oggi ...

MYRIAM CATANIA / L'ex moglie di Luca Argentero è in attesa del secondo figlio dal compagno Quentin Kammermann : MYRIAM CATANIA, ex moglie di Luca Argentero, è in attesa del suo secondogenito dal compagno Quentin Kammermann. Il sesso del nascituro è ancora top secret.(Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 10:02:00 GMT)

Myriam Catania incinta : l’ex di Luca Argentero in attesa del secondo figlio : Myriam Catania in dolce attesa per la seconda volta: l’ex di Luca Argentero aspetta un altro bambino L’attrice Myriam Catania, ex moglie di Luca Argentero è incinta: lei e il compagno Quentin Kammermann sono in attesa del loro secondogenito. Le voci sulla sua presunta gravidanza giravano, in verità, già da un bel pezzo, ma la confermare […] L'articolo Myriam Catania incinta: l’ex di Luca Argentero in attesa del secondo figlio proviene da ...

Luca Argentero COMPIE 40 ANNI / Dal debutto al Grande Fratello al successo nel mondo del cinema : LUCA ARGENTERO spegne oggi 12 aprile le sue prime 40 candeline: il debutto in televisione al Grande Fratello e il successo nel mondo del cinema italiano e internazionale.(Pubblicato il Thu, 12 Apr 2018 08:30:00 GMT)