Lontano dalle grandi città si vive più felici

(Di mercoledì 23 maggio 2018) Qualcuno potrebbe intitolarla “La rivincita della provincia”. Uno studio della Vancouver School of Economics e della McGill University avrebbe rivelato che gli abitanti delle piccolee delle campagne sarebbero ben piùdi quelli delle metropoli. I ricercatori hanno infatti svolto sondaggi in oltre 1200 comunità canadesi, ponendo agli intervistati la fatidica domanda: “quanto sei soddisfatto della tua vita da 1 a 10?”. Risultato: i livelli dità delle diverse persone hanno rivelato un certo legame con la loro area di provenienza, e più specificatamente con la densità della popolazione nelle loro zone. Gli individui mediamente più insono così risultati essere quelli che vivono in zone più densamente abitate, come le metropoli, appunto. Il motivo? Mancherebbe quel senso di appartenenza alla comunità e quella capacità di stringere rapporti ...