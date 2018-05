Lombardia | incontro tra assessore Enti locali e vertici Poste

Incontro Fontana-Mazzoncini per migliorare mobilità Lombardia : Milano, 19 apr. , askanews, Regione Lombardia e Fs, 'nell'ambito dei rispettivi ruoli', vogliono affrontare 'in modo nuovo ed efficace l'urgenza di dare ai pendolari' che si muovono su questo ...

Lombardia : annullato incontro Fontana e Katainen : Milano, 7 apr. (AdnKronos) - A causa dell'imprevisto rientro anticipato di Jyrki Katainen, vicepresidente della Commissione Europea per il lavoro, la crescita, gli investimenti e la competitività, e' stato annullato l'incontro bilaterale programmato per oggi con il presidente di Regione Lombardia At