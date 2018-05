Lo spread vola oltre quota 190 | Borse in calo

Governo - spread vola a quota 190 : l'attesa del premier mette in crisi i mercati : Lo spread tra Btp e Bund sfonda quota 190 punti base. Il differenziale si è ampliato a 192 punti base, aggiornando i massimi da giugno scorso, con il rendimento in rialzo al 2,41%.

spread Btp-Bund vola a 184 punti : ANSA, - ROMA, 23 MAG - Lo Spread tra Btp e Bund vola a 184 punti base. Il tasso di rendimento dei titoli decennali italiani è al 2,35%. 23 maggio 2018

Borsa - Milano in lieve rialzo - spread si lima a 182 ma volatilità : Roma, 22 mag. , askanews, Avvio di seduta in recupero ma sempre all'insegna della volatilità dei mercati in Italia. La Borsa di Milano ha iniziato gli scambi in lieve rialzo, un più 0,39 per cento ...

Tensione sullo spread Btp-Bund - volano i tassi sui bond a breve : Roma, 21 mag. , askanews, Alta Tensione sui titoli di Stato italiani mentre la Borsa di Milano chiude in calo a causa dell'effetto stacco cedola che ha pesato per l'1,74%. Vendite diffuse sull'intero ...

Lo spread vola oltre quota 180 punti. Piazza Affari giù : Mercati nervosi e preoccupati per la formazione del nuovo governo M5S-Lega. Lo spread, il differenziale di rendimento tra tra Btp e Bund decennali, termometro della fiducia degli investitori sull'...

Piazza Affari ha chiuso a -1 - 48% - lo spread vola a 164 : Milano, 18 mag. , askanews, L'Italia resta nel mirino dei mercati, mentre Movimento 5 Stelle e Lega stanno ancora trattando la formazione di un governo e il programma del prossimo esecutivo giallo-...

La bozza M5s-Lega affonda la Borsa e lo spread vola a 150 : Roma, 16 mag. , askanews, Anche se superata la bozza targata M5s e Lega per il contratto di governo affonda Piazza Affari e fa volare lo spread. L'ipotesi circa la richiesta alla Bce di cancellare 250 ...

Milano chiude in calo ma sopra i minimi Lo spread vola e sfiora quota 140 punti : Perde quota l'ipotesi della staffetta a palazzo Chigi tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Secondo quanto si apprende in ambienti pentastellati, sarebbe "improbabile" questa soluzione circolata gia' ieri nei corridoi di Palazzo ma non confermata Segui su affaritaliani.it