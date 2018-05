Livorno | prof sprofonda nel pavimento per 3 metri

blogo

(Di mercoledì 23 maggio 2018) Ha cercato di aprire una finestra della scuola ma ilgli è mancato sotto i piedi facendolo sondare giù per tre. Incidente in un edificio scolastico di, dove unessore è rimasto ferito alla schiena, in modo non grave. Tutto è accaduto stamattina poco dopo l'apertura dell'istituto.Secondo le prime informazioni l'insegnante era entrato in una zona non accessibile della scuola quando il solaio in cartongesso su cui aveva messo i piedi, senza capacità portante, è crollato facendo cadere l'uomo praticamente al piano di sotto.Secondo quanto riferiscono i quotidiani locali ilè crollato all’esterno di un laboratorio d’informatica. Prontamente soccorso, ildell'istitutoessionale Colombo è stato portato all’ospedale diin codice giallo, le sue condizioni non destano preoccupazione.Il docente pare avesse avesse scavalcato una ringhiera ...