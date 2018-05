Livorno | crolla pavimento a scuola | volo 3 metri del prof Video | condizioni

Livorno - CROLLA PAVIMENTO A SCUOLA : VOLO 3 METRI DEL PROF/ Video - scatta l’allarme edilizia scolastica : LIVORNO , CROLLA il PAVIMENTO a SCUOLA , PROF cade al piano di sotto: VOLO di 3 METRI e trauma alla scapola. Il docente ha superato una zona interdetta per aprire una finestra(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 19:30:00 GMT)

Livorno - crolla il solaio di una scuola : professore vola giù da tre metri : L'incidente questa mattina poco dopo le otto all’istituto professionale Colombo. L'insegnante è entrato in una zona non accessibile. Non è grave