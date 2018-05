Livia Manera | l’ultima intervista a Philip Roth e quella che avrebbe dovuto fare

vanityfair

(Di mercoledì 23 maggio 2018) Lo aveva raggiunto, al telefono questa volta, nel suo buen retiro estivo, una casa settecentesca nel Connecticut. Era lì che, morto oggi a 85 anni, si rifugiava ogni anno da giugno a settembre per sfuggire il caldo opprimente di New York City.Sambuy, scrittrice e giornalista (scrive per il Correre della Sera), è stata l’ultima are, lo scorso settembre, quello che era uno dei più grandi scrittori viventi, un gigante di fama, e famigerato, eterno candidato a quel Nobel che quest’anno non verrà assegnato (e magari l’anno prossimo si spera che qualcuno si ricorderà di lui). Abbiamo raggiuntoSambuy, che è anche autrice di un bellissimo libro di ritratti e incontri con grandi scrittori (oltre a, tra gli altri ci sono anche Richard Ford, David Foster Wallace), Non scrivere di me (Feltrinelli, 2015), mentre è in partenza per ...