L' Italia rischia di dover lasciare l' euro Il capo dell' Ifo Fuest chiede alla

Spread - davvero l'Italia rischia il crack? Il 30 maggio giorno della verità : Torna a salire lo Spread tra il Btp e il Bund con scadenza a 10 anni in scia allo stallo della situazione politica italiana. La differenza di...

Paolo Savona spaventa Bruxelles. Lui : Italia rischia di consegnare sovranità fiscale a triade Fmi-Bce-Ue : ... premier designato dal governo M5S-Lega, i mercati si focalizzano piuttosto su chi dirigerà il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Il leader della Lega Matteo Salvini ha ribadito il suo assist ...

Foto troppo sexy online - 19enne studentessa veneta rischia l'esclusione da Miss Italia : Cinque Fotografie nelle quali è ritratta in biancheria intima. In una è in ginocchio sul letto, nelle altre assieme ad un'altra ragazza, anche lei con la stessa mise, mentre si abbracciano e poi ...

Governo - la Francia avverte l’Italia : Rispetti gli impegni o l’eurozona rischia : Il ministro francese dell’economia, Bruno Le Maire: «Gli italiani devono capire che il futuro d’Italia è in Europa e non altrove, ma ci sono regole da rispettare»

FINANZA E POLITICA/ Gli errori sull'euro che Italia e Ue rischiano di pagare caro : Il Governo Lega-M5s sembra pronto a nascere. I mercati saranno capaci di trovare occasioni di guadagno. Cominceranno anche a essere evidenti gli errori commessi sull'euro. UGO BERTONE(Pubblicato il Sat, 19 May 2018 06:02:00 GMT)FINANZA & MERCATI/ La verità dietro la calma piatta sul governo M5s-Lega, di U. BertoneCONTRATTO M5S-LEGA/ L'uscita dall'euro c'è ma non si vede, int. a M. D'Antoni

Giro d’Italia 2018 - le condizioni meteo stravolgono la corsa - i big rischiano e nelle prossime tappe… : La dodicesima tappa del Giro d’Italia 2018, 214 km da Osimo aImola, sarebbe dovuta essere una frazione sulla carta semplice, visto il percorso quasi interamente pianeggiante. Il finale odierno è stato invece durissimo a causa delle condizioni meteo avverse. A circa 40 km dal traguardo un violento temporale si è abbattuto sulla corsa, con i corridori che hanno dovuto affrontare una pioggia battane, un forte vento laterale e un improvviso ...

AlItalia - il cambio di rotta non interrompe la picchiata dei conti. E la gestione commissariale rischia di costare cifre folli : Alitalia starà pure cambiando rotta, come recita la nuova campagna pubblicitaria della compagnia, ma continua a perdere soldi. L’ex compagnia di bandiera ha chiuso il primo trimestre 2018 con un rosso di 117 milioni. La perdita è dimezzata rispetto allo stesso periodo di un anno fa (-228 milioni), i ricavi sono in crescita (+4%) e in cassa ci sono ancora in cassa 759 dei 900 milioni del prestito ponte erogato dallo Stato. Ma il ...

Scorie nucleari - l’Italia rischia sanzioni dalla Corte di giustizia Ue : Smaltimento di Scorie nucleari (foto: LaPresse) L’Italia finisce davanti alla Corte di giustizia europea per non avere trasmesso per tempo alla Commissione europea il suo programma di gestione delle Scorie nucleari. Ora il paese rischia una multa se non rimedierà in tempo utile. Roma avrebbe dovuto spedire a Bruxelles il suo programma nazionale per combustibile esaurito e rifiuti radioattivi entro il 23 agosto del 2015. ll documento però ...