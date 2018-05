L' incertezza frena Piazza Affari | spread verso quota 200

La Lega incalza Berlusconi : Consenta il governo col M5s; L'allarme di Padoan : L' incertezza frena gli investimenti : L'allarme lo ha lanciato il ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan , in audizione sul Def davanti alle commissioni Speciali riunite alla Camera. Per scongiurare l'aumento dell'Iva Padoan traccia la ...

Padoan : incertezza politica frena gli investimenti : Il Ministro ha ricordato che "in questi anni l'economia italiana ha percorso un cammino difficile e in salita in un sentiero stretto. E' dal 2014 che l'economia italiana cresce ininterrottamente", ha ...