“Libro bianco” sul lavoro | ecco contratti e regole da cambiare

(Di mercoledì 23 maggio 2018) Cambiano le fabbriche nella stagione dell'economia digitale. Cambia naturalmente anche il, conservando la sua centralità per un'economia ben equilibrata (oltre che per una società giusta, come sostiene la nostra Costituzione, parlandone proprio all'articolo 1: "L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul").E così stanno cambiando le rappresentazioni, i racconti del. E dunque dovrannopure le relazioni industriali, i, le, i salari. Come? Lo racconta un libro snello ma molto denso, ben impaginato, con un'elegante copertina in carattere Payfair stampato in rosso e in blu su fondo bianco e con un titolo essenziale: "Il futuro del".È un "libro bianco" di Assolombarda, primo d'una serie (il prossimo, in settembre, riguarderà il fisco), curato dal Centro Studi Adapt sotto la supervisione ...