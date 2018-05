L’Harley-Davidson più costosa di sempre | 1 | 4 milioni di sterline per la moto in oro e

sportfair

: All’asta l'Harley-Davidson di Terminator 2 - insella : All’asta l'Harley-Davidson di Terminator 2 - AutomobileLda : #matulosapeviche - Nel 1968 l’ Harley-Davidson sta attraversando un periodo molto delicato sotto l’aspetto finanzia… -

(Di mercoledì 23 maggio 2018) Battezzata Harley-Blue Edition, questa-gioiello fatta in oro e diamanti è frutto del lavoro dell’orologiaio svizzero Carl F. Bucherer e del customizzatore Bündnerbike Dall’unione del celebre orologiaio svizzero specializzato in prodotti di lusso Carl F. Bucherer e il customizzatore di Harley-, Bündnerbike, è nata lapiùdi tutti i tempi, battezzata Blue Edition. Basata sulSoftail Slim S, questa preziosa “creatura” ha richiesto ben 2.500 ore di lavoro di esperti artigiani che hanno realizzato qualcosa più simile ad un gioiello che ad una. Il veicolo sfoggia una placcatura d’oro sulla strumentazione, sulle leve del freno e della frizione, il propulsore viene avvolto invece da una luce LED resistente al calore. Non manca infine un incredibile anello con diamanti da 5,4 carati incastonato nel serbatoio della. Il prezzo dell’ ...