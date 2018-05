LG G6 si aggiorna ad Android 8 0 Oreo in Italia

Galaxy S9 - importanti novità sull'aggiornamento per Android Oreo 8.1 : Samsung Galaxy S9 ed S9 Plus rappresentano attualmente due dei top di gamma più ambiti dal pubblico. Quanto detto vale sia tenendo in considerazione l'iconico form factor dei dispositivi sia in virtù delle enormi potenzialità software e prestazionali che li caratterizzano. Android Oreo su Samsung Galaxy S9 ed S9 Plus? Si prospettano mesi ricchi di piacevoli novità per i consumatori che, nel 2018, non hanno resistito al fascino di smartphone ...

Quando il tuo smartphone sarà aggiornato ad Android P? : Android P è stato presentato al Google I/O 2018, per ora si tratta della versione beta che alcuni smartphone possono già installare e provare, ma per tutti gli altri dispositivi Android bisognerà attendere l’arrivo ufficiale della versione stabile tra qualche mese. Ma quali smartphone riceveranno la prossima major release? La fatidica domanda a cui ogni anno si tenta di rispondere con informazioni da parte dei produttori, rumor e una buona ...

Samsung Galaxy S7 e S7 Edge : nuovi problemi con Android 8.0 Oreo. Bloccato l'aggiornamento : Al momento il rilascio del nuovo Android Oreo per i Galaxy S7 ed S7 Edge risulta Bloccato in tutto il mondo e non si ancora quale effettivamente sarà la data di rilascio. Resta aggiornato sulle ...

Il team di Google Plus ha dato il via al rilascio dell'aggiornamento alla versione 10.6 dell'applicazione dedicata ai dispositivi Android. Ecco le novità

Android 8.0 Oreo è stato presentato ormai da diverso tempo e le factory image per i Google Pixel e i Nexus compatibili sono già disponibili da […]

Tutte le novità WhatsApp sui gruppi con l’ultimo aggiornamento per iPhone e Android : L'ultima versione finale di WhatsApp per iPhone e Android sembra introdurre una serie di novità importanti per quanto riguarda la gestione dei gruppi di chat, di cui a seguire i dettagli. Si parte dalla descrizione della conversazione che pone in primo piano l'argomento principale del gruppo specifico, il regolamento e l'obiettivo generale: ogniqualvolta qualcuno venga aggiunto, la descrizione verrà esibita in evidenza. Passiamo poi alle ...

In un'intervista durante il MWC di quest'anno, Pekka Rantala, Chief Marketing Officer di HMD, ha confermato il futuro arrivo dei nuovi Nokia 5, Nokia 3 e Nokia 2. Nel frattempo è comparso un User-Agent riportante un presunto Nokia 3.1!

Samsung Galaxy Tab S3 aggiornamento Android Oreo iniziato : non ancora in Italia : iniziato il rilascio dell’aggiornamento ad Android Oreo 8.0 per i Samsung Galaxy Tab S3, ma al momento il nuovo firmware non è ancora disponibile in Italia.Dallo scorso febbraio 2018 sappiamo con certezza che Samsung stava lavorando alla release finale dell’aggiornamento ad Android Oreo 8.0 per il suo tablet top di gamma Galaxy Tab S3 (sia versione Wifi che LTE 4G).Sembra che ci siano voluti circa 3 mesi per il rilascio ufficiale ...

La funzionalità dedicata alla modifica degli screenshot si aggiorna sulla base della seconda Developer Preview di Android P e diventa disponibile per tutti. Si chiama Google Markup e questa nuova versione è installabile sugli smartphone con CPU ARM64 grazie al porting di un utente di XDA che ne ha condiviso il file apk.

Stangata Google a Samsung - ASUS - Huawei sugli aggiornamenti Android : cambia la musica : Si parla moltissimo in questi giorni della concreta possibilità che i principali produttori di smartphone Android, tra cui brand popolari come Samsung, ASUS, Huawei ed Honor, siano effettivamente in grado di rilasciare aggiornamenti mensili per i propri smartphone. Alcuni studi recenti approfonditi da parte di "terzi", infatti, hanno evidenziato che molti fanno di testa loro, muovendosi correttamente solo con determinati device, mentre altri ...

Samsung Galaxy A5 (2017) no brand si aggiorna in Italia ad Android 8.0 Oreo con la Samsung Experience 9.0. Moltissime le novità, tra le quali compaiono anche le patch di sicurezza di aprile.

Da Reddit arriva una nuova importante testimonianza: la Modalità Picture-in-Picture di Google Chrome sembra essere attiva nella versione DEV 68+ su Chrome OS

Samsung pubblica sul sito ufficiale il manuale utente di Samsung Galaxy S7 edge aggiornato ad Android 8.0 Oreo e Samsung Experience 9.0, anche in italiano. Si tratta di un ulteriore segno dell'avvicinarsi dell'aggiornamento.

In seguito a un'intervista con Android Police, Google dichiara le sue intenzioni nel migliorare le prestazioni e il rilascio degli aggiornamenti per Android TV.