L' evento - Successo alla sala Notari della presentazione di Donne in gioco 2 0 e

RomeVideoGameLab : grande successo per l'evento che ha trasformato Cinecittà nella casa del videogioco : Ancora tantissime persone per l'ultima giornata del RomeVideoGameLab che chiude con un bilancio molto positivo. Scopriamo tutti i dettagli nel comunicato ufficiale:Un grande successo per i numeri, intanto (in tre giorni qualcosa come 10.000 persone che hanno affollato tutti gli spazi della kermesse, dai laboratori per i ragazzi e le famiglie alle "aule" supertecnologiche di "Level Up! conferenza di sviluppatori internazionali a cura di AIV - ...

Letture di Primavera a Girifalco - successo per l'evento di Lou Palanca : In un interessante e significativo scambio di vedute, Ugo Floro ha, poi, accompagnato gli ospiti in un viaggio tra le pagine del libro: dal caso di Orsola Fallara alla "decadenza" della politica, ...

Benevento-Atalanta 0-3 : Freuler - Barrow e Gomez firmano il successo : BENEVENTO - L'Atalanta torna di prepotenza in zona Europa League sbancando il Vigorito per 3-0 e condannando il Benevento a una Serie B non ancora matematica, ma ormai a un passo. Dopo un inizio ...

l'Open Day : grande successo dell'evento dell'Università di Parma per le future matricole. E domani si ricomincia : Il numeroso pubblico che ha seguito nel corso delle tre giornate le presentazioni dei 46 corsi di studio in diretta streaming ha confermato l'interesse anche a distanza per l'evento : oltre 2.650 ...

Maratona di Roma - Diario (M5S) : “evento di grande successo” : Maratona di Roma – “Oltre 14.000 runner provenienti da circa 131 nazioni impegnati nella grande Maratona degli Atleti. Circa 80.000 partecipanti alla Fun Run, la gara non agonistica di 5 km con partenza da Via dei Fori Imperiali e arrivo all’interno del Circo Massimo”. Maratona di Roma, Diario (M5S): “Evento di grande successo, critiche dell’opposizione inopportune” “Numeri importanti di una giornata ...

Di padre in figlio : ecco che è successo dopo Lazio-Benevento Video : Non è stata facile, nonostante il punteggio finale, la #partita contro il Benevento. Forse per colpa della Pasqua o perché la testa era gia' rivolta all'Europa League [Video] ma è stato solo dopo essere andati sotto per 2 a 1 che i biancoazzurri hanno trovato la concentrazione giusta per avere la meglio sulla compagine campana. Quindi, dopo aver rischiato addirittura di perdere contro l'ultima in classifica ridotta in dieci uomini per quasi ...