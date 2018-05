L’Europa deve evitare la guerra commerciale Il rischio dei dazi | di chi la colpa?

huffingtonpost

(Di mercoledì 23 maggio 2018) Il diritto economico internazionale vieta a tutte le nazioni del mondo di coltivare prolungati e consistenti surplus commerciali (3%+ del Pil), e di accumulare eccessive riserve valutarie/crediti esteri. In che modo alcuni paesi generano surplus commerciali eccessivi? In due modi. Se i cambi sono flessibili: svalutando la propria valuta in modo squilibrato. Se i cambi sono fissi, abbassando il livello generale dei prezzi al di sotto dei paesi legati da accordi di cambio (com'è l'euro). Una variante di questo secondo caso è quando a una crescita della produttività maggiore dei paesi vicini non si accompagna una crescita analoga dei prezzi).Se qualcuno non rispetta le regole, l'Organizzazione mondiale del commercio consente varie reazioni alle vittime: anche di imporre unilateralmente"equivalenti" (non eccessivi): con congruo preavviso, e dopo aver tentato un ...