L’esercito israeliano ha bombardato una base e due navi di Hamas

Natalie Portman rifiuta il “Nobel ebraico” per la reazione del L’esercito israeliano alle manifestazioni dei palestinesi a Gaza : Natalie Portman rifiuta il “Nobel ebraico” a causa degli scontri tra palestinesi ed esercito israeliano nei territori di Gaza . L’attrice e produttrice israelo-americana, nata a Gerusalemme e naturalizzata cittadina statunitense, non ritirerà a giugno il Premio Genesis perché, come ha spiegato un rappresentante della donna al comitato del premio, i “recenti avvenimenti in Israele sono stati estremamente dolorosi per ...

