Lenovo Moto G5 appare su Geekbench con Android 8 1 Oreo

Lenovo Moto Z finalmente riceve Android 8.0 Oreo anche negli USA : anche i meno recenti Moto Z stanno recentemente ricevendo l'aggiornamento ad Android 8.0 Oreo, segno che Lenovo ritiene molto importante il supporto post-vendita dei suoi telefoni! L'articolo Lenovo Moto Z finalmente riceve Android 8.0 Oreo anche negli USA proviene da TuttoAndroid.

Aggiornamenti in fase di rilascio per Lenovo Moto Z Play - Samsung Galaxy Note 8 e Huawei P8 Lite 2017 : Anche oggi è tempo di Aggiornamenti per Lenovo Moto Z Play, Samsung Galaxy Note 8 e Huawei P8 Lite 2017 (brand TIM). Allora un po' curiosi di conoscere quali sono le novità introdotte da questi ultimi update? L'articolo Aggiornamenti in fase di rilascio per Lenovo Moto Z Play, Samsung Galaxy Note 8 e Huawei P8 Lite 2017 proviene da TuttoAndroid.

Lenovo sarà partner tecnologico del Team Ducati MotoGP : Lenovo ha firmato un accordo pluriennale di sponsorizzazione con il Team Ducati che gareggia nel Campionato Mondiale di MotoGP, proseguendo nel suo intento di diventare uno dei brand più riconosciuti a livello globale. Ecco il comunicato ufficiale:A partire dalla stagione 2018, Lenovo sarà il partner tecnologico principale di Ducati a cui fornirà PC, tablet e server da utilizzare sia sui circuiti sia in sede. La partnership prevede inoltre ...

Aggiornamenti in roll out per HTC U11 Life - Sony Xperia L2 - Lenovo Moto Z - NVIDIA SHIELD Tablet - Nokia 3 - Xiaomi Mi A1 - Samsung Galaxy A5 (2016) - A8 (2018) - S8 e S8 Plus : Anche oggi è tempo di Aggiornamenti per HTC U11 Life, Xiaomi Mi A1, Sony Xperia L2, Lenovo Moto Z, NVIDIA SHIELD Tablet, Nokia 3, Samsung Galaxy A5 (2016), A8 (2018), S8 e S8 Plus. Curiosi di conoscere quali sono le novità introdotte da questi ultimi update? L'articolo Aggiornamenti in roll out per HTC U11 Life, Sony Xperia L2, Lenovo Moto Z, NVIDIA SHIELD Tablet, Nokia 3, Xiaomi Mi A1, Samsung Galaxy A5 (2016), A8 (2018), S8 e S8 Plus proviene ...