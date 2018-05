L’economia della dopamina | perché non riusciamo a smettere di fare acquisti online

Giornata della Terra - Legambiente : “L’Italia promuova L’economia circolare - contrasti l’usa e getta e riduca l’uso eccessivo di acque in bottiglia” : “La lotta contro l’inquinamento causato dalle plastiche è diventato ormai una sfida mondiale e sempre più Paesi si stanno attrezzando per combattere la diffusione della plastica come è emerso alla conferenza mondiale dell’Onu sugli Oceani del giugno 2017 a New York, in cui abbiamo raccontato anche la nostra esperienza” – dichiara Stefano Ciafani, Presidente nazionale di Legambiente in vista della Giornata mondiale della Terra. “Sta ...