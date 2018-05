Lecce - Padova | la Supercoppa non interessa | Via del mare semideserto | i numeri

Lecce- Padova - finale al Via del mare : prezzi popolari per la festa in casa? Video : In questi giorni in cui si parla abbondantemente delle prime novita' del calciomercato [Video], ma Padova, Lecce e Livorno sono impegnate nella Supercoppa di Serie C. La sconfitta umiliante di ieri del Livorno in casa del Padova gara finita con il punteggio sorprendente di 5-1 è stato soltanto il primo atto di questa competizione che è attesa dalle tre societa' e dai tifosi delle tre squadre non solo perchè vincere la Supercoppa di Serie C è ...

Lecce- Padova - finale al Via del mare : prezzi popolari per la festa in casa? : In questi giorni in cui si parla abbondantemente delle prime novità del calciomercato, ma Padova, Lecce e Livorno sono impegnate nella Supercoppa di Serie C. La sconfitta umiliante di ieri del Livorno in casa del Padova (gara finita con il punteggio sorprendente di 5-1) è stato soltanto il primo atto di questa competizione che è attesa dalle tre società e dai tifosi delle tre squadre non solo perchè vincere la Supercoppa di Serie C è sempre un ...

Serie B : Lecce - Livorno e Padova - tra le neopromosse chi sta meglio? : Livorno, Lecce e Padova sono le squadre che hanno vinto la Serie C nei rispettivi gironi e sono promosse di diritto in Serie B. La promozione è stata festeggiata in tutte e tre le città con grande soddisfazione, soprattutto a Lecce dove per il match decisivo contro la Paganese erano presenti 23 mila persone allo stadio e in città è esplosa una vera e propria festa giallorossa. Una particolarità accomuna il destino delle tre squadre. Sarà un caso ...

Promosse in Serie B Livorno - Padova e Lecce : ma i salentini hanno un vantaggio : Livorno, Lecce e Padova sono le squadre he hanno ottenuto la promozione diretta dalla Serie C alla Serie B. La festa è esplosa in tutte e tre le città, con feste in piazza e bagni di folla per le tre squadre che hanno potuto superare le concorrenze grazie alla costanza nel corso del campionato. Rispettivamente, il Livorno è riuscito a spuntarla in una bagarre tutta toscana contro Robur Siena e Pisa, il Lecce ha battuto la concorrenze delle due ...

Serie C : Lecce - Livorno e Padova in B - ma i giallorossi partono dalla 5a piazza : In Serie C, come nelle previsioni, Lecce, Livorno e Padova hanno staccato il biglietto per la Serie B, lasciandosi alle spalle un torneo massacrante e difficile che, spesso, riserva colpi di scena fino alla fine.Tre grandi squadre rientrano di diritto nel calcio che conta, quello che può far sognare ai tifosi i grandi palcoscenici del calcio italiano, come dimostrano le imprese di alcuni club che in due anni riescono a compiere il doppio salto ...

Serie C 35a giornata : i risultati. Vittorie di Livorno e Lecce. Pareggio del Padova : Di misura, la Juve Stabia ha avuto la meglio sul Monopoli : Simeri e Canotto i giocatori andati a segno per la compagine di Caserta, ora a 50 punti, Salvemini ha segnato per la formazione di Scienza. ...

Serie C : Livorno e Padova ko - riprende la corsa del Lecce che allunga sul Trapani : ROMA - Stecca ancora il Livorno e la Robur Siena resta in vetta senza giocare, cade il Padova ma mantiene un margine di tutta tranquillità, mentre riparte la corsa del Lecce impegnato a tenere a bada ...