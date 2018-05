Le Verità Nascoste prima puntata | trama e anticipazioni 25 maggio 2018

La nuova serie spagnola Le Verità Nascoste in onda su Canale 5 dal 25 maggio : il ritorno di Paula Garcia : Inizia ufficialmente il 25 maggio il capitolo "estivo" di Canale 5 con il lancio della nuova serie spagnola Le Verità Nascoste. Alla luce del successo dei cugini "spagnoli" anche su Netflix, la rete ammiraglia ha deciso di rimandare oltre la messa in onda della serie con Elena Rivera e tentare il colpaccio proprio nella serata del venerdì a partire dal prossimo 25 maggio. La Verdad questo è il titolo originale della serie che prenderà il ...

Le Verità Nascoste - nuova serie tv su Canale5 : trama - cast e anticipazioni : Le verità nascoste: trama e cast della nuova serie TV trasmessa su Canale5 Gossip e TV è in grado di anticipare la trama ed il cast de Le verità nascoste, la nuova serie TV trasmessa in prima serata su Canale5. La protagonista della fiction è Paula Garcia McMahon (interpretata dall’attrice Elena Rovera). Scomparsa otto anni prima, […] L'articolo Le verità nascoste, nuova serie tv su Canale5: trama, cast e anticipazioni proviene da ...

Le Verità Nascoste : anticipazioni - trama e personaggi della nuova fiction : Una nuova fiction a puntate sta per andare in onda in prima serata su Canale 5 ed ha come titolo Le Verità Nascoste, prodotta da Mediaset Spagna insieme alla società Plano a Plano. La fiction ha una trama ricca di colpi di scena e potrebbe appassionare non poco anche i telespettatori italiani. Il suo titolo originale è 'La Verdad' e si compone di un totale complessivo di ben sedici episodi, i quali, qui da noi in Italia, potrebbero venire ...

Le ''verita' nascoste'' nei 'Diari di Falcone' : Le agende personali nei grandi casi irrisolti di cronaca hanno fatto sempre paura : quella di Borsellino è scomparsa e quelle di Falcone, esaminate dai periti Gioacchino Genchi , poi al centro di ...

Le Verità Nascoste - nuova fiction su Canale 5 - da venerdì 25 maggio : Cast e Trama : Arriva su Canale 5 la nuova fiction spagnola Le Verità Nascoste, ecco tutte le anticipazioni: data di uscita, Trama e Cast Cresce l’attesa per Le Verità Nascoste, la nuova fiction targata Mediaset che si prepara a conquistare il pubblico in Spagna e in Italia. Sulla scia del successo di altre serie/soap come “Una vita” e “Il segreto“, ecco tutto quello che c’è da sapere sulla nuova serie drama spagnola. Le ...

Totò Riina - le Verità Nascoste su National Geographic : 'Ferocia inaudita da giovanissimo' : National Geographic propone una nuova produzione originale italiana: due ritratti inediti e dettagliati di alcuni dei personaggi più discussi e iconici della nostra epoca, raccontati attraverso le ...

Riina : le Verità nascoste. Su Nat Geo audio inedito dell’interrogatorio di Riina : National Geographic propone una nuova produzione originale italiana: due ritratti inediti e dettagliati di alcuni dei personaggi più discussi e iconici della nostra epoca, raccontati attraverso le parole di coloro che li hanno conosciuti da vicino. Due speciali, prodotti da Stand By Me per National Geographic, dedicati rispettivamente a Totò Riina e Diego Armando Maradona, in onda rispettivamente, a marzo e a maggio. Il primo, Riina: LE VERITA’ ...