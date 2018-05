Le parole del killer al mediatore Sul ponte le accuse alla moglie

“Io come Padre Pio”. Fabrizio Corona - ma che dici? Le parole choc dell’ex paparazzo : Non è certo il momento più bello nella vita di Fabrizio Corona, che dopo l’uscita dal carcere si è trovato a fare i conti con le impreviste burrasche sentimentali e il conseguente allontanamento della fidanzata Silvia Provvedi, una rottura forse ancora non definitiva ma che ha lasciato un po’ tutti a bocca aperta. La coppia, infatti, era sembrata più unita che mai dopo aver affrontato mille vicissitudini. Di recente, ...

"Dio ti ama così" - le parole del Papa a gay vittima di abusi : Mi ha detto: 'Juan Carlos, che tu sia gay non importa. Dio ti ha fatto così e ti ama così e non mi interessa . Il Papa ti ama così. Devi essere felice di ciò che sei'". E' la frase che Papa Francesco -...

Harry e Meghan - le parole cattivelle di William e le risate di Carlo : tutto sul party più esclusivo dell'anno : Dalle tartine di scampi avvolti nel salmone scozzese allo zucchero filato. Alla festa che il principe Carlo ha dato in onore di Harry e Meghan alla Frogmore House menu l'atmosfera era molto più ...

Classifica Giro d'Italia 2018 / Simon Yates - le parole della maglia rosa : ci proverò (14^ tappa - oggi) : Classifica Giro d’Italia 2018: la maglia rosa e le altre graduatorie. Simon Yates resta leader, ma lo Zoncolan potrebbe portare grandi novità (oggi 19 maggio)(Pubblicato il Sat, 19 May 2018 14:56:00 GMT)

“Cosa non darei per vedere ancora quel ghigno” - le strazianti parole della sorella di Hayden ad un anno dal tragico incidente di Nicky [GALLERY] : E’ passato un anno da quel terribile schianto che ha tolto la vita a Nicky Hayden: le parole della sorella Kathleen un anno dopo sono commoventi Una giornata come tante altre, un allenamento in bici e un bacio di ‘arrivederci’ alla sua amata fidanzata. Nessuno poteva mai aspettarsi ciò che è poi accaduto: uno schianto fatale, costato caro, troppo caro, a Nicky Hayden, lo scorso 17 maggio. E’ passato un anno esatto da quel ...

MPS - titolo sospeso e riammesso/ Borsa - perdita del 4 - 2% : bufera per le parole di Claudio Borghi : Mps news, andamento del titolo in Borsa. Su Montepaschi le dichiarazioni di Pier Carlo Padoan e Claudio Borghi Aquilini mentre Piazza Affari perde terreno(Pubblicato il Fri, 18 May 2018 11:42:00 GMT)

Mps prima vittima del contratto di governo : titolo crolla dopo parole di Borghi su nazionalizzazione : In attesa di una telefonata dal futuro ministro dell'Economia, Morelli guarda avanti. Un'eventuale partecipazione di Mps al risiko bancario "fa parte di una valutazione più ampia, che la banca e i ...

Lega - M5S e Unione europea : le parole del commissario e la questione democratica : A leggere le dichiarazioni di autorevoli membri della Commissione europea che invitano l’Italia a rimanere ancorata agli attuali binari di politica economica, sorgono una serie di dubbi. È soprattutto l’intervento di Valdis Dombrovskis, vicepresidente dell’esecutivo dell’Ue con deLega alla stabilità finanziaria, a destare più di una perplessità. Che cosa ha detto il commissario europeo Che ha detto il lettone Dombrovskis? Che per quanto riguarda ...

Prigionieri delle parole : In questi giorni gli attacchi contro Lega e 5 Stelle sono saliti di tono, diventando derisori, delegittimanti e allarmisti. I motivi di preoccupazione non mancano. Ma molti critici sembrano compiaciuti. "Per evitare la procedura per deficit eccessivo, l'Italia deve... portare il deficit nel 2019 allo 0,9% del Pil... chi non sta alle regole, si mette fuori dalla costruzione europea... un attacco sull'Italia può partire rapidamente..." ...

GIULIA DE LELLIS NUOVA TRONISTA?/ Uomini e Donne : le parole dell'ex di Andrea Damante dopo la puntata : GIULIA De LELLIS , l'ex fidanzata di Andrea Damante è oggi in studio ospite di Maria De Filippi a Uomini e Donne. Sarà lei la NUOVA TRONISTA? Ecco le sue parole emozionate(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 21:20:00 GMT)

Serena Garitta in difesa di Barbara D'Urso e del Grande Fratello : le parole Video : Eccoci con un nuovo appuntamento con le notizie del Grande Fratello [Video], il reality di Mediaset che andra' in onda stasera con la quinta puntata. Le ultime novita' svelano che Serena Garitta ha scritto un lungo post su Instagram per difendere il programma di Canale 5 e la sua conduttrice. La Garitta difende il Grande Fratello di Barbara D'Urso Il Grande Fratello non smette di far parlare di sé dopo i gravi fatti accaduti all'interno della ...

Addio a Tom Wolfe - maestro delle parole e fustigatore degli intellettuali : Basterebbe una sua fotografia e un paio di titoli di quei suoi romanzi a metà strada tra cronaca e approfondita riflessione sulla realtà americana