Le mani della Scu sui manifesti elettorali? Due pesanti condanne

Suona l'inno di Mameli - il presidente della Camera Fico resta con le mani in tasca : Mentre accanto il sindaco Orlando si portava la mano al cuore, Fico si è mostrato "distaccato" durante l'esecuzione...

Fico con le mani in tasca durante l'Inno di Mameli a Palermo : pioggia di critiche sul presidente della Camera : Mano destra sul cuore , civili, , mano alla tesa del cappello , militari, , mani lungo i fianchi con le braccia tese , civili e militari, : niente di tutto ciò. durante l'esecuzione dell'Inno di ...

Meloni pubblica video di Fico : “Indegno presidente della Camera con mani in tasca durante l’inno” : Giorgia Meloni attacca il presidente della Camera Roberto Fico pubblicando un video in cui lo si vede, durante l'esecuzione dell'inno di Mameli, con le mani in tasca. "Un presidente della Camera con le mani in tasca durante l'inno d'Italia è semplicemente indegno", scrive la presidente di Fratelli d'Italia.Continua a leggere

Convocati Germania Mondiali 2018 | Non c'è Goetze - l'eroe della finale brasiliana : Manuel Neuer ci dovrebbe essere, l'infortunio al piede sembra essere risolto e la nazionale tedesca potrà contare sul numero uno del Bayern Monaco. Ma per non rischiare nulla, il commissario tecnico della Germania...

Santa Rita/ Il programma della festa nella sua Cascia : oggi Transito - domani benedizione rose : Santa Rita, il programma della festa nella sua Cascia: oggi Transito, domani benedizione rose. Le ultime notizie sui festeggiamenti di una delle Sante più popolari in Italia e nel mondo(Pubblicato il Mon, 21 May 2018 16:16:00 GMT)

Cremlino - Londra ha innescato la mania della russofobia : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

La lettera della Cina ai musulmani : "In moschea bandiera la bandiera nazionale" : Un messaggio chiaro che dimostra la centralità della questione islam nella politica di Xi Jinping per la sua Cina del presente ma anche del futuro. La lettera è solo l'ultimo esempio della battaglia ...

Le copertine de La Piè - manifesti della Romagna : Ovvero il mondo non può essere rinchiuso nella pura conoscenza di un 'piccolo mondo'. Eppure, nel bene e nel male, questi autori, questa e altre riviste romagnole, sono servite a far crescere, ...

MX2 - GP Germania 2018 : Jorge Prado vince a Teutschenthal ma Pauls Jonass rimane al comando della classifica : Jorge Prado vince il Gran Premio di Germania della MX2 grazie al successo in Gara-2 (ed al secondo posto della prima manche) e rimane a 22 punti in classifica generale dal campione del mondo in carica Pauls Jonass che si era aggiudicato Gara-1. In ottica iridata, dunque, non cambia granchè, ma c’è la conferma che per il lettone quest’anno sarà dura, e lo spagnolo glielo sta ribadendo ad ogni appuntamento. Perde terreno, invece, il ...

Marsala - domani 5° incontro della Scuola di formazione politica : Si terrà la prossima domenica 20 maggio , dalle ore 16 alle ore 19, presso il Monumento 'Ai Mille' del Lungomare di Marsala, il quinto incontro della Scuola di formazione all'impegno sociale e ...

Ciclismo - tutto pronto per la 48ª edizione della Nove Colli : si parte domani da Cesenatico : Ci saranno tanti personaggi importanti del mondo dello sport alla 48ª edizione della Nove Colli, che parte domani da Cesenatico parterre d’eccezione per la 48esima edizione della Nove Colli, al via domani alle ore 6 dal porto canale Leonardesco di Cesenatico. Sportivi di successo con la passione comune per le due ruote come l’ex campione del mondo a Zolder 2002, Mario Cipollini; lo scalatore spagnolo vincitore di due Giri di ...

Grande coalizione - contratto per il programma e coinvolgimento della base. Come è andata in Germania : Silvio Berlusconi ha dato il via libera all'alleato Matteo Salvini della Lega per provare a fare un'alleanza di governo con il Movimento 5 Stelle, senza la conseguenza politica di una rottura della ...

VIedizione della manifestazione "RiservAmica 2018 - Scopri l'Italia selvatica" promossa dal Raggruppamento Biodiversità. : MaBUNESCO Montedimezzo , Vastogirardi " IS, dedicata al mondo degli animali selvatici, per vivere realmente la natura e lasciare nei visitatori un messaggio di amore e rispetto verso la Biodiversità. ...

Mosca sicura della fedeltà della Germania per la costruzione di Nord Stream-2 - : "La Germania è focalizzata su Nord Stream-2. Sì, naturalmente vogliono trovare soluzioni che non mettano a repentaglio i suoi rapporti con gli Stati Uniti." - Lavrov ha detto ai giornalisti. "Ma come ...