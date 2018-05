Lazio | Inzaghi resta e Tare rinnova

Inzaghi ha voglia di riscatto : resta alla Lazio : Leggi l'articolo completo sul Corriere dello Sport-Stadio Immobile: «meritavamo la Champions» Lulic: «Stagione comunque positiva»

Lazio - Inzaghi adesso dica due sì : Napoli in pressing : Due sì decisivi per il suo futuro. Un giugno intenso quello di Simone Inzaghi. L'amarezza per la mancata qualificazione in Champions è tanta ma adesso c'è bisogno di sgombrare la mente e di pensare a ...

Lazio - rammarico Inzaghi : "Dovevamo chiudere prima il discorso Champions" : Il tecnico biancoceleste a Premium Sport: "Questa squadra ha fatto una grande stagione e questo va riconosciuto"

Lazio-Inter 2-3 : Icardi e Vecino ribaltano il risultato - Inzaghi manca la Champions : La Lazio perde contro l'Inter lo spareggio per accedere alla Champions League e chiude la stagione al quinto posto. I nerazzurri, invece, volano in Champions. La serata dell'Olimpico...

Lazio - Inzaghi : "Con l'Inter giocheremo per vincere" : Il tecnico biancoceleste carica i suoi in vista dello scontro Champions: "Faremo la nostra solita partita. Non sappiamo che atteggiamento avrà l'Inter, pensiamo solo a noi stessi"

Lazio - Inzaghi : "Con i nostri tifosi possiamo andare in Champions" : Il tecnico biancoceleste alla vigilia dell'importante sfida con l'Inter: "De Vrij vuole lasciare il segno, Immobile ci sarà"

Lazio - Inzaghi 'de Vrij? lascerà segno' : ANSA, - ROMA, 19 MAG - "De Vrij? Se n'è parlato tanto, io mi sono limitato a osservarlo, a guardarlo, non avevo nessun dubbio. Sono sicuro che lui voglia lasciare un segno profondo alla società, ai ...

Lazio - caso De Vrij : annuncio a sorpresa di Simone Inzaghi! : Stefan de Vrij alle prese con il ben noto caso relativo al suo impiego nella prossima gara contro l’Inter, la sua futura squadra di club “Stefan de Vrij ha lavorato bene, sono sicuro che vorrà lasciare un segno profondo alla Società, ai tifosi ed ai compagni e vorrà far capire all’Inter che difensore di spessore avrà per i prossimi cinque anni”. annuncio a sorpresa in conferenza stampa da parte di Simone Inzaghi, il quale ...

Lazio-Inter - la conferenza stampa di Simone Inzaghi LIVE : Vietato sbagliare: la Lazio vuole la Champions League. Servirà una super prestazione dei biancocelesti per fermare l'impeto dell'Inter di Spalletti, desiderosa di portare a casa i tre punti dall'...

La Champions di De Vrij : "Lazio - fidati di me : io voglio giocare". Adesso decide Inzaghi : L'olandese, futuro giocatore dell'Inter, scrive ai compagni di squadra in vista del match decisivo di domenica sera

Lazio-Inter : De Vrij sì o no? Inzaghi ci ripensa : "Potrebbe giocare" : Tormentone stoppato sul nascere? No, neanche per sogno. In casa Lazio il dubbio De Vrij accompagnerà l'intera settimana che porta allo spareggio-Champions con l'Inter. Le parole rilasciate a sorpresa ...