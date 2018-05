Lazio-Inter | spunta un retroscena clamoroso sul caso De Vrij!

De Vrij - clamoroso retroscena : “ecco cosa è successo prima di Lazio-Inter” : La stagione del campionato di Serie A è andata in archivio con il botto, nell’ultimo match scontro per la Champions League tra Lazio ed Inter che ha portato grandi emozioni e polemiche. Sembrava fatta per la squadra di Simone Inzaghi dopo il gol del 2-1, poi la squadra di Spalletti è riuscita a ribaltare tutto con le reti di Icardi e Vecino, sul banco degli imputati il difensore De Vrij, già nerazzurro da alcuni giorni ha procurato il ...

Stefan De Vrij - Lazio-Inter : perché lo hanno costretto a giocare contro tutti? : Il difensore De Vrij Stefan, 26 anni, olandese di Ouderkerk aan den IJssel, faccia da bravo ragazzo, piange sul prato dell'Olimpico: sono le 22.45 circa di domenica 20 maggio e la Lazio non si ...

Calciomercato Milan - Immobile interpellato sull’addio alla Lazio lascia aperti clamorosi “spiragli” : Ciro Immobile ha parlato del Calciomercato e delle tante voci che lo vorrebbero al Milan nella prossima stagione dopo i tanti gol con la Lazio Ciro Immobile accostato con insistenza al Milan nelle ultime ore concitate di Calciomercato. L’attaccante della Lazio ha appena concluso una stagione favolosa in forza al club di Lotito, ma adesso le voci d’addio si stanno moltiplicando giorno dopo giorno. Ad alimentare tali ...

L’Inter asfalta la Lazio all’Olimpico e stacca il pass Champions : Vecino goleador : L’Inter asfalta la Lazio all’Olimpico e stacca il pass Champions: Vecino goleador. La vittoria delL’Inter è la più importante degli ultimi otto The post L’Inter asfalta la Lazio all’Olimpico e stacca il pass Champions: Vecino goleador appeared first on CalcioBetter.com - News del calcio - Pronostici - Scommesse - Risultati live - Classifiche - Probabili formazioni.

Lazio - De Vrij ‘si scusa’ : ecco il gesto dopo la partita contro l’Inter : Nella giornata di ieri è andata in scena la gara di campionato tra Lazio ed Inter, partita incredibile che ha visto il successo della squadra nerazzurra grazie alla rete nei minuti finali di Vecino. Nel post partita sono arrivati messaggi vergognosi contro il difensore De Vrij, accusato di aver procurato il calcio di rigore che ha portato al pareggio di Mauro Icardi. Come per scusarsi il difensore olandese ha offerto la cena ai compagni in un ...

Lazio-Inter - la fortuna (e De Vrij) regalano la Champions League ai Nerazzurri. Ma ora Suning deve meritarsela : C’è voluto un colpo di fortuna. Uno scivolone di Stefan De Vrij, proprio lui, il neoacquisto nerazzurro, dopo che per una settimana intera si era parlato dell’opportunità di farlo giocare o meno contro la sua futura squadra. Un paio di episodi (rigore, espulsione, gol in una manciata di minuti), che hanno cambiato una partita che la Lazio stava vincendo, meritando di stravincere, e invece ha finito incredibilmente per perdere. Insomma, ...

Lazio-Inter 2-3 - tripudio nerazzurro. Ora Icardi sarà il punto fermo. Tracollo Lazio : addio Milinkovic-Savic : Lazio-Inter- Una partita al cardiopalma decisa da un gol di Vecino a circa 10 minuti dalla fine. L’Inter fa ritorno in Champions League dopo 6 anni e si prepara a gettare le basi in vista della prossima stagione. Una stagione che si annuncia carica di impegni e che potrebbe consacrare la piena rinascita nerazzurra. Un […] L'articolo Lazio-Inter 2-3, tripudio nerazzurro. Ora Icardi sarà il punto fermo. Tracollo Lazio: addio ...

Roma-Lazio - tensione altissima : clamoroso sfottò di Juan Jesus dopo la vittoria dell’Inter [FOTO] : Nella giornata di ieri è andata in scena la gara di campionato valida per l’ultima giornata, si sono affrontate Lazio ed Inter in una una partita incredibile che ha portato alla qualificazione della squadra di Spalletti. Autogol di Perisic che sembrava indirizzare la partita, pareggio di D’Ambrosio prima del nuovo sorpasso firmato Felipe Anderson, poi succede tutto nel finale con le reti di Icardi e Vecino. Al termine della partita ...

Impresa Inter : rimonta sulla Lazio e ritorno in Champions League : Torino - Entrare nell'Europa che conta al termine di un copione thriller . È quello che è accaduto dentro ad un Olimpico mai tanto elettrico: l'Inter poteva solo vincere per tornare in Champions dopo ...

Moviola - Lazio-Inter : ok 1-1 D'Ambrosio e rosso Lulic. Bene sui rigori - tolto e dato - : Prestazione ottima della squadra arbitrale: Rocchi ha diretto con personalità e non si è disunito quando Irrati , alla Var, lo ha richiamato per correggere una scelta sbagliata. È questo lo spirito ...

Le pagelle di Lazio-Inter : I VOTI DELLA LAZIO 5 STRAKOSHA Pasticcia un po' sul gol di D'Ambrosio e calcia male spianando la strada al 2-3. 6 LUIZ FELIPE Preferito a Wallace e Caceres, solido anche se un po' ruvido. 5,5 DE VRIJ ...

Impresa Inter - con la Lazio è 2-3 - le pagelle : bene Brozovic - ecco il peggiore : Il campionato si è concluso con una gara spettacolare e piena di emozioni tra Lazio ed Inter, che valeva come una vera e propria finale per l'accesso in Champions League e che ha visto i nerazzurri sbancare lo stadio Olimpico [VIDEO] per 3-2. Alla squadra di Luciano Spalletti serviva solo la vittoria ma non si era messa bene inizialmente, visto che i biancocelesti hanno chiuso il primo tempo sul 2-1 grazie all'autorete di Perisic e al gol nel ...

Zhang in lacrime dopo Lazio-Inter. Su Instagram : 'Una promessa è una promessa'. VIDEO : A parlarne, più volte, era stato il presidente Massimo Moratti. Lui, che di passione interista se ne intende e che del figlio del patron interista Zhang Jindong ne ha sempre parlato benissimo. Qualche ...