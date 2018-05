Lazio | ecco il piano per evitare la fuga

Juventus - la riveLazione della hostess Svetlana Vakulova : “ecco perchè non ho stretto la mano a Benatia” [FOTO] : Juventus, la hostess Svetlana Vakulova è stata la protagonista della mancata stretta di mano con Benatia, calciatore bianconero rimasto ‘appeso’ Ricordate la stretta di mano ‘mancata’ tra Benatia e la hostess durante i festeggiamenti per lo scudetto della Juventus? La bella hostess ha deciso di uscire allo scoperto, rispondendo alle copiose critiche piovutegli addosso dopo non aver risposto all’invito del calciatore ...

Lazio - De Vrij ‘si scusa’ : ecco il gesto dopo la partita contro l’Inter : Nella giornata di ieri è andata in scena la gara di campionato tra Lazio ed Inter, partita incredibile che ha visto il successo della squadra nerazzurra grazie alla rete nei minuti finali di Vecino. Nel post partita sono arrivati messaggi vergognosi contro il difensore De Vrij, accusato di aver procurato il calcio di rigore che ha portato al pareggio di Mauro Icardi. Come per scusarsi il difensore olandese ha offerto la cena ai compagni in un ...

Impresa Inter - con la Lazio è 2-3 - le pagelle : bene Brozovic - ecco il peggiore : Il campionato si è concluso con una gara spettacolare e piena di emozioni tra Lazio ed Inter, che valeva come una vera e propria finale per l'accesso in Champions League e che ha visto i nerazzurri sbancare lo stadio Olimpico [VIDEO] per 3-2. Alla squadra di Luciano Spalletti serviva solo la vittoria ma non si era messa bene inizialmente, visto che i biancocelesti hanno chiuso il primo tempo sul 2-1 grazie all'autorete di Perisic e al gol nel ...

Lazio-Inter - De Vrij in lacrime : ecco 7 buoni motivi per difenderlo dall’idiozia dei social : Lazio-Inter, De Vrij in lacrime ma esistono 7 buoni motivi per difendere il difensore biancoceleste. Si è concluso in modo clamoroso il campionato di Serie A, partita da brividi quella tra Lazio ed Inter, scontro per la Champions League. Sembrava fatta per la squadra di Simone Inzaghi dopo l’autogol in avvio di Perisic, poi grandi occasioni per i padroni di casa ma la squadra di Spalletti si salva. Al 29' l’Inter pareggia con l’uomo che non ti ...

Lazio-Inter 2-3 - l’ultimo verdetto per la Champions è tutto nerazzurro : dopo 6 anni riecco l’Europa che conta : La squadra di Spalletti insegue per 81’ minuti, rimonta due volte (il 2-2 con un rigore causato da De Vrij, difensore nel limbo tra le due squadre) e trionfa con Vecino

Lazio-Inter - probabili formazioni e ultimissime : riecco Immobile - Candreva dal 1' : Lazio-Inter- Tutto pronto per il calcio d’inizio di quella che si annuncia una finale valida per l’accesso alla prossima Champions League. Padroni di casa in campo con il solito 3-5-1-1, i nerazzurri risponderanno con il 4-2-3-1. Inzaghi recupera Immobile. Spalletti scegli Candreva dal 1′. Lazio-Inter, probabili formazioni LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Luiz Felipe, De Vrij, Radu; […] L'articolo Lazio-Inter, probabili ...

Lazio-Inter streaming - ecco dove guardare la diretta della partita : Lazio-Inter streaming, ecco dove guardare la diretta della partita – Si conclude il campionato di Serie A con l’importante partita tra Lazio ed Inter, spareggio per la qualificazione in Champions League, due risultati su tre per la squadra di Simone Inzaghi mentre Spaletti deve solo vincere. Nel match di Serie A si affronteranno Lazio ed Inter in una gara molto importante. La partita sarà trasmessa in diretta TV su Sky Calcio. Per ...

Lazio-Inter : da Fiorello a Bonolis - ecco tutti i 'vip' presenti allo stadio : A Roma , i biancocelesti chiedono l'appoggio dei tifosi che saranno settanta mila: in un Olimpico sold out, secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, ci saranno anche molti personaggi del mondo ...

M5S-Lega - ecco il contratto : cancelLazione debito e fuori dall’euro. «Bozza superata» E in Europa scoppia il panico : L’Huffington Post svela la bozza: c’è anche un «Comitato di conciliazione» per appianare i dissidi tra i due partiti. M5S e Lega: «Versione vecchia, smentita dagli incontri successivi»

Hawaii - migliaia di cancelLazioni - perdite e licenziamenti : ecco come le eruzioni del vulcano Kilauea stanno danneggiando il turismo : La Grande Isola delle Hawaii è alle prese con il disastro delle eruzioni del vulcano Kilauea quasi da due settimane che, senza una fine in vista e con la minaccia di eruzioni esplosive dal cratere Halemaumau, potrebbero diventare anche un disastro economico. Gli affari sulla Grande Isola sono già stati colpiti duramente da numerose cancellazioni. Alcune, dichiarano le autorità, sono dovute alla confusione: i visitatori non sanno che le eruzioni ...

M5S-Lega - ecco il contratto : cancelLazione debito e fuori dall’euro. «Bozza superata» : L’Huffington Post svela la bozza : c’è anche un «comitato di conciliazione» per appianare i dissidi tr ai due partiti. M5S e Lega smentiscono: «Versione vecchia, smentita dagli incontri successivi»