Lavoro | licenziata dopo il cancro viene reintegrata La vittoria di Giuseppina | “Merito

(Di mercoledì 23 maggio 2018) Meno di un mese fa avevano detto che “ricollocarla è impossibile, le abbiamo tentate tutte”. Eppure un posto alla fine, perBruzzano, è saltato fuori. Merito, sostiene la diretta interessata, di Papa Francesco. “Mi piace pensare che abbia letto le mie parole.quel momento, la situazione si è sbloccata. E ora eccomi qua: pronta per tornare al”. Ma andiamo con ordine. Bruzzano, 53 anni, ha lavorato come Asa (ausiliaria socio-assistenziale) per il Piccolo Cottolengo Don Orione, un centro per anziani e disabili con 300 ospiti, per ben 33 anni. Finché, lo scorso 30 aprile, ha ricevuto una lettera dal direttore del personale: quella che stabiliva, nero su bianco, il suo licenziamento. Nel mezzo, che cosa era successo? Nel 2012 la donna si era ammalata di tumore all’intestino. Lo aveva superato con grandi sacrifici e solo49 infusioni ...