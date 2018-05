Laura | uccisa a 20 anni dal compagno | ora lui deve risarcire i figli per un milione di

Omicidio Siracusa - Laura uccisa con 16 coltellate al petto. Convalidato il fermo del compagno : Laura Petrolito, mamma 20enne trovata cadavere in un pozzo artesiano nelle campagne di Canicattini Terme, in provincia di Siracusa, è stata uccisa con 16 coltellate al petto e all'addome. Lo rivelano i risultati dell'autopsia. E mentre il paese siciliano si prepara ai funerali, in programma giovedì 22 marzo, il gip ha convalido il fermo del suo compagno, Paolo Cugno.Continua a leggere

Il difficile passato di Laura - uccisa dal compagno. La mamma : “Non l’ho abbandonata” : Laura Petrolito è stata uccisa domenica scorsa dal compagno e gettata in un pozzo nelle campagne di Canicattini Bagni, in provincia di Siracusa. Alle sue spalle una storia difficile, cominciata quando a 2 anni è stata tolta alla madre biologica che oggi racconta: "Non giudicatemi. Mi fu portata via da piccola".Continua a leggere

La madre della giovane Laura Petrolito uccisa a Siracusa : "Non ho abbandonato mia figlia. Ci siamo viste all'insaputa del padre" : A pochi giorni dal dramma, parla Angela Conti, la madre di Laura Petrolito, uccisa dal compagno con venti coltellate e gettata in un pozzo di Canicattini Bagni, in provincia di Siracusa."Dovete sapere la verità e la voglio gridare al mondo: io non ho abbandonato mia figlia. Mi è stata strappata 18 anni fa quando era piccola e adesso una seconda volta per mano di un assassino". In una intervista al sito 'Siracusa Oggi', la donna ...

Siracusa - Laura uccisa “per gelosia”. Il padre : “Lui violento - forze dell’ordine sapevano” : Siracusa, Laura uccisa “per gelosia”. Il padre: “Lui violento, forze dell’ordine sapevano” Laura Petrolito, mamma 20enne di due bambini, è stata uccisa a coltellate e il suo corpo è stato gettato in un pozzo. Il compagno 27enne dopo un lungo interrogatorio ha confessato il delitto. Il padre di lei: “Una volta ha tentato di soffocarla […] L'articolo Siracusa, Laura uccisa “per gelosia”. Il padre: “Lui violento, forze dell’ordine sapevano” ...

Siracusa - Laura uccisa “per gelosia”. Il padre : “Lui violento - forze dell’ordine sapevano” : Laura Petrolito, mamma 20enne di due bambini, è stata uccisa a coltellate e il suo corpo è stato gettato in un pozzo. Il compagno 27enne dopo un lungo interrogatorio ha confessato il delitto. Il padre di lei: “Una volta ha tentato di soffocarla con le mani”.Continua a leggere

Andrea Petrolito - padre di Laura uccisa e gettata in pozzo a Caniccatini : "Il compagno la picchiava - lei chiese aiuto a un assistente sociale" : "Il suo compagno era possessivo e violento, la picchiava sempre". Lo dice Andrea Petrolito, padre di Laura, la ventenne uccisa e gettata in un pozzo a Canicattini Bagni, in provincia di Siracusa, dal suo compagno adesso in carcere."Poco tempo fa - ha detto davanti alle telecamere della Tgr Rai Sicilia - aveva chiesto a un assistente sociale di andare a vivere in una comunità. Se questo assistente sociale avesse fatto il suo lavoro in modo ...

