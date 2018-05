motorinolimits

: Lauda: “La FIA deve fare subito chiarezza sulla Ferrari” - BarbaraPremoli : Lauda: “La FIA deve fare subito chiarezza sulla Ferrari” - MotoriNoLimits : Lauda: “La FIA deve fare subito chiarezza sulla Ferrari” - Louis10147346 : RT @f1grandprixit: #F1 | #Lauda attacca la #Ferrari: “La #FIA deve chiarire la regolarità della SF71H” -

(Di mercoledì 23 maggio 2018) Nikidice che la FIAuna volta per tutte sui dubbi che riguardano la Ferrari SF71H. Alla vigilia di Monaco continuano a circolare voci sul fatto che la monoposto di Maranello usi più potenza del consentito per la sua batteria e la Mercedes invita con insistenza la Federazione anche per chiarire … L'articolo: “La FIAFerrari” MotoriNoLimits Auto, F1, motori, turismo, stili di vita.