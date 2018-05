L’assurdo dramma di Gemma Una sindrome molto comune | contratta all’asilo dove lavora

caffeinamagazine

(Di mercoledì 23 maggio 2018) A 25 anni aspettava il suo secondo bambino, lo voleva, era fortemente desiderato e nulla nella vita diCarlile poteva essere più bello. La giovane di Newcastle (Regno Unito) aveva sempre amato i bambini, tanto è vero cheva in un asilo. La gravidanza procedeva bene, per cui aveva continuato are senza problemi. Non poteva certo immaginare che quell’impiego che faceva con grande dedizione l’avrebbe portata a perdere il suo bebè. La 25enne era al quarto mese di gravidanza, quando ha scoperto di aver un pericoloso virus rivelatosi letale per il bimbo che portava in grembo.aveva appreso dai medici di aver contratto la “della guancia schiaffeggiata” proprio nell’asilo in cuiva. Eppure i dottori, all’inizio della gestazione, avevano detto alla Carlile che era immune dal temibile virus. Ma le cose sono andate ...