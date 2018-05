L' assemblea degli industriali La paura di contare sempre meno

Al via l'assemblea di Tim. Presenza record degli azionisti. Bernabé : gravi parole anti-semite su Genish : ROMA - E' iniziata nella sede di Rozzano, alla periferia di Milano, l'assemblea di Tim, riunita per nominare il nuovo consiglio di amministrazione della società. Il clima è incandescente e il ...

Milan - al via l’assemblea degli azionisti : Ha preso il via l’assemblea straordinaria degli azionisti del Milan, che ha all’ordine del giorno fra l’altro la modifica del regolamento di uno dei due bond sottoscritti da Elliott, quello da circa 50 milioni di euro, con lo spostamento da ottobre 2018 a giugno 2019 del termine per la restituzione di una tranche da una decina di milioni. Alla riunione, in corso a Casa Milan, partecipa anche l’ad rossonero, Marco Fassone. ...

assemblea degli azionisti di Intesa Sanpaolo - Re : Common chiede alla banca di non finanziare il Tap : LECCE- Re:Common , associazione che fa inchieste e campagne contro la corruzione e la distruzione dei territori in Italia, in Europa e nel mondo interviene insieme a esponenti del Movimento No TAP all'Assemblea degli azionisti di Intesa Sanpaolo per chiedere al consiglio d'amministrazione dell'istituto bancario di non sostenere ...

Casa delle Aie. L'assemblea di bilancio chiude la stagione degli incontri culturali : Il programma dei 'Venerdì culturali della Casa delle Aie' comprendeva oltre a commedie dialettali, anche spettacoli musicali, iniziative dedicate alla storia e alle tradizioni di Cervia e della ...

Milan - il 2 maggio ci sarà l'assemblea degli azionisti per il cambio del bond Elliott : Il 2 maggio è convocata l'assemblea degli azionisti , alle 15 a Casa Milan, : si discuterà la modifica del regolamento di uno dei due bond sottoscritti da Elliott, quello da circa 50 milioni di euro, ...

Generali - in assemblea il "sorpasso" degli italiani sui fondi esteri : TRIESTE - Rispetto ad un anno fa la differenza è minima, l'1,46% in meno. Ma quando si parla di Generali anche il quarto decimale ha la sua importanza e quella diminuzione è in qualche misura ...

Piaggio - al via l'assemblea degli azionisti : Teleborsa, - Ha preso il via l'Assemblea degli azionisti di Piaggio chiamata a votare il bilancio 2017, chiuso con un utile netto di 20 milioni di euro, e il rinnovo del Consiglio di Amministrazione. ...

MONTE DEI PASCHI DI SIENA/ Mps - le novità emerse dall'assemblea degli azionisti - oggi - 13 aprile - : MONTE dei PASCHI di SIENA news. Mps in Borsa riparte sotto quota 2,7 euro ad azione. Le novità emerse dall'assemblea degli azionisti.

M5s - ok degli eletti allo statuto : dalle sanzioni per non rispetto scelte assemblea al contributo economico : sanzioni per assenza dai lavori, violazioni di statuto e codice etico e mancato rispetto delle decisioni prese dall’assemblea. Ma anche per la mancata contribuzione economica delle attività del M5s. Sono queste alcune delle norme contenute nello statuto approvato dalle assemblee dei gruppi parlamentari del Movimento 5 stelle in serata: il voto previsto nel primo pomeriggio è stato spostato per permettere a tutti di visionare il documento. ...

Presidenze Camere - domani si vota : il Centrodestra resta compatto su Romani | Rinviata l’assemblea degli eletti M5s : Presidenze Camere, domani si vota: il Centrodestra resta compatto su Romani | Rinviata l’assemblea degli eletti M5s Presidenze Camere, domani si vota: il Centrodestra resta compatto su Romani | Rinviata l’assemblea degli eletti M5s Continua a leggere