L’appetito vien… camminando sulla Via Spluga!

(Di mercoledì 23 maggio 2018) I viaggi all’aria aperta sono il trend dell’estate 2018. Si parte all’insegna del puro contatto con la natura, un ritorno alle origini alla scoperta delle bellezze naturali del nostro pianeta e alla ricerca di equilibrio tra corpo e mente. Perché non rigenerarsi con un viaggio lungo la Via Spluga? Attraversare il percorso escursionistico a confine tra Svizzera e Italia, significa tuffarsi in un itinerario storico, percorribile dal 9 giugno al 21 ottobre, sinonimo di benessere dello spirito, circondati da montagne, laghi cristallini e distese infinite di verde. Zaino in spalla e si parte da Thusis, nel Canton dei Grigioni, andando all’avventura in un itinerario di 65 km, ripercorrendo più di 2.000 anni di storia. Lungo la strada, si entra in contatto con i popoli grigionesi, reto-romanci, walser e lombardi, abitanti di questo suggestivo paesaggio montano, percorrendo borghi e gole ...