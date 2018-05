L’anomalia del governo Conte spiegata in 5 minuti

vanityfair

(Di mercoledì 23 maggio 2018) Sergio Mattarella ha dato l’incarico al professor Giuseppe, 54 anni, per guidare il primogiallo-verde della storia della Repubblica. «Siamo entrati nella Terza Repubblica», ha affermato Luigi Di Maio. «Non sono del tutto d’accordo», spiega Giovanni Orsina, storico e vice direttore della School of Government presso l’università Luiss. «Sebbene sia chiaro che siamo entrati in un periodo di trasformazione, che il duopolio Berlusconi-centrosinistra stia finendo, quello che nasce è poco chiaro. Per dirla come il titolo di un romanzo di Martin Amis, siamo alla fase “La vedova incinta”: il vecchio mondo è morto, ma il nuovo deve ancora nascere, è una fase di attesa». Perché ci abbiamo messo 80 giorni per formare un nuovo? «Perché si tratta di una situazione senza precedenti. La prima repubblica aveva le sue regole e una grammatica degli accordi. Nella seconda, con il ...