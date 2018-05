Lamborghini - La Urus diventa Lead Car del Super Trofeo

quattroruote

(Di mercoledì 23 maggio 2018) Ilha una nuovaCar, la(qui la nostra prova su strada). La Suv di Sant'Agata Bolognese sostituirà la precedente Huracán a partire dalla prossima gara sul circuito di Misano, guidando le vetture da competizione nel giro di formazione di ogni sessione.Sempre in testa. LaCar dispone di una livrea esclusiva che celebra la decima edizione delproponendo gli sponsor del campionato e delle grafiche esclusive che sottolineano i tratti sportivi della prima Suv del Toro. L'esemplare che andrà ad aprire tutte le gare del campionato europeo riservato alleHuracán(qui la nostra prova in pista) sfrutta la stessa meccanica del modello di serie e dispone dunque di un V8 4.0 litri biturbo da 650 CV e 850 Nm con trazione integrale gestita da un differenziale centrale Torsen. La sport utility italiana è in ...