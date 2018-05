huffingtonpost

: RT @HuffPostItalia: L'afroamericana Stacey Abrams vince nomination alle primarie in Georgia. E' la prima volta in Usa - laferraioli : RT @HuffPostItalia: L'afroamericana Stacey Abrams vince nomination alle primarie in Georgia. E' la prima volta in Usa - HuffPostItalia : L'afroamericana Stacey Abrams vince nomination alle primarie in Georgia. E' la prima volta in Usa -

(Di mercoledì 23 maggio 2018) Inla democraticadiventa ladonnare unaper la carica di governatoredi uno dei due principali partiti. Se dovesse trionfare ancheelezioni di novembre,scriverebbe la storia degli Stati Uniti, diventando ladonnagovernatrice. La candidata - ex leader della minoranza della Camera dello Stato della- era stata appoggiata sia da Hillary Clinton che dal senatore del Vermont ed ex candidato allapresidenziali Bernie Sanders. Dalla sua anche altri due esponenti democratici di primissimo piano come il senatore del New Jersey Cory Booker e la senatrice californiana Kamala Harris.