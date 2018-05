La Ue | Italia ok sul debito | ma nel 2019 correzione da 10 miliardi sul deficit

Previsioni Meteo - ultimo giorno di maltempo sull’Italia poi torna l’Anticiclone e sarà un weekend di sole e caldo estivo : 1/24 ...

Boccia : puntare sulla crescita o l'Italia torna povera e agricola : Roma, 23 mag. , askanews, Bisogna progredire 'lungo la strada della crescita e del lavoro' e rimettere al centro l'industria, 'scomparsa dal dibattito di questi mesi'. Altrimenti il rischio è di 'fare ...

Ue sull'Italia : ok conti 2017 : Nel caso dell'Italia, il rapporto sul debito "suggerisce che il criterio del debito dovrebbe essere considerato come rispettato allo stato attuale, in particolare considerando che l' Italia è ...

Ue sull’Italia : ok conti 2017 : Bruxelles, 23 mag. (AdnKronos) – Nel caso dell’Italia, il rapporto sul debito “suggerisce che il criterio del debito dovrebbe essere considerato come rispettato allo stato attuale, in particolare considerando che l’Italia è considerata essere largamente in linea con il braccio preventivo del patto di stabilità per il 2017”. Lo comunica la Commissione Europea. Pertanto, “non proponiamo di aprire procedure per ...

Ue sull’Italia : ok conti 2017 : Bruxelles, 23 mag. (AdnKronos) – Nel caso dell’Italia, il rapporto sul debito “suggerisce che il criterio del debito dovrebbe essere considerato come rispettato allo stato attuale, in particolare considerando che l’Italia è considerata essere largamente in linea con il braccio preventivo del patto di stabilità per il 2017”. Lo comunica la Commissione Europea. Pertanto, “non proponiamo di aprire procedure per ...

ALItalia/ Ipotesi di bancarotta fraudolenta : indagine sulla gestione di Etihad : ALITALIA, inchiesta sulla gestione Etihad con Ipotesi di bancarotta fraudolenta. La Procura di Civitavecchia ha aperto un fascicolo. La Guardia di Finanza nella sede della compagnia(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 11:42:00 GMT)

Tempesta d’amore - anticipazioni Italiane : WERNER indaga sull’omicidio e… : Saranno puntate nel segno del giallo quelle in arrivo per i telespettatori italiani di Tempesta d’amore! Il clamoroso omicidio che ha aperto la quattordicesima stagione della soap finirà infatti per segnare profondamente non solo le prossime settimane, ma tutta l’annata… Ecco dunque cosa ci attende negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia! Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: WERNER vuole scagionare Charlotte Come ...

AlItalia - la Finanza acquisisce documenti sulla vecchia gestione : “Si indaga per bancarotta fraudolenta” : bancarotta fraudolenta per l’Alitalia dell’era Etihad durante la presidenza di Luca Montezemolo. Con questa ipotesi di reato la procura di Civitavecchia ha disposto martedì 22 maggio la perquisizione da parte della Guardia di Finanza della sede Alitalia di Fiumicino. Una mossa che potrebbe avere pesanti strascichi anche per Midco, la holding delle banche e dei soci italiani presieduta all’epoca dall’attuale commissario ...

Diretta/ Italia Germania (risultato live 0-0) streaming video e tv - in campo! (Nations League femminile) : Diretta Italia Germania: info streaming video e tv della seconda partita delle azzurre del weekend a Suwon, in Corea del sud per la Volleyball Nations League 2018.(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 08:45:00 GMT)

Italia Germania/ Streaming video e diretta tv : orario e risultato live (Nations League femminile) : diretta Italia Germania: info Streaming video e tv della seconda partita delle azzurre del weekend a Suwon, in Corea del sud per la Volleyball Nations League 2018.(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 01:00:00 GMT)

La storia dell’ipoteca sulla casa di Giuseppe Conte : cartella EquItalia da 52mila euro : Un'ipoteca sulla casa romana di Giuseppe Conte fa nascere il sospetto che il futuro premier indicato da Salvini e Di Maio abbia avuto in passato guai con il Fisco.Continua a leggere

AlItalia - la Finanza acquisisce documenti sulla vecchia gestione. “Ipotesi di bancarotta fraudolenta” : La Guardia di Finanza ha acquisito documenti nella sede di Alitalia con un decreto di esibizione emesso dalla Procura di Civitavecchia per varie ipotesi di bancarotta fraudolenta. L’operazione è stata disposta in base alla relazione sulle cause di insolvenza, depositata dai commissari straordinari della compagnia presso il tribunale competente. I documenti acquisiti sono relativi alla gestione precedente all’amministrazione straordinaria, quella ...

Giro d’Italia 2018 : Chris Froome - una cronometro formidabile. Spauracchio per il podio - sulle Alpi può spaventare tutti (anche Yates?) : Chris Froome è più vivo che mai in questo Giro d’Italia, come un vero leone non ha mai mollato la presa nemmeno quando sembrava sull’orlo del baratro, ha trionfato sullo Zoncolan con un’azione memorabile e oggi ha disputato un’eccezionale cronometro che gli ha permesso di scalare la classifica con grande autorità. Il britannico occupa ora la quarta posizione ed è in piena lotta per salire sul podio, probabilmente un ...

Artico - l'incontro sul Dirigibile Italia e sulla ricerca al Polo Nord - : Al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia di Milano si celebrano i 90 anni della celebre missione tricolore. Un'occasione per parlare anche del lavoro scientifico attuale nell'area più settentrionale del pianeta