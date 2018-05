La tv degli Obama

La serialità reale degli Obama : Gli ex presidenti americani finora hanno scritto memorie, tenuto conferenze, fatto beneficenza. La via dello spettacolo professionale – non la messa in scena di una presidenza più o meno glamour – finora non era mai stata seriamente tentata (si è dato invece il caso opposto: Ronald Reagan da Hollywo

L’allarme delle agenzie di rating per il nuovo governo italiano e le serie Netflix degli Obama. Le notizie del giorno - in breve : DALL'ITALIA Luigi Di Maio e Matteo Salvini propongono Giuseppe Conte come premier a Sergio Mattarella, durante i loro colloqui al Quirinale. “Sarà un premier politico per un governo politico, e speriamo che verrà incaricato”, afferma il capo politico del M5s, che aggiunge: “Sia io sia Salvini sar

L'allarme delle agenzie di rating per il nuovo governo italiano e le serie Netflix degli Obama. Le notizie del giorno - in breve : DAL MONDO Maduro è stato rieletto presidente del Venezuela. Ha ottenuto il 68 per cento dei voti con un'affluenza del 46 per cento , meno secondo i conteggi non ufficiali, , in un contesto che gli ...

Michelle Obama : rinuncia definitiva alla presidenza degli Stati Uniti? : Michelle Obama è di fatto un’icona. Lo era diventata di suo già con la presidenza del marito Barack: una first Lady presente, anzi onnipresente, sicura, disinvolta e sempre impegnata politicamente al fianco, a lato ed in maniera accessoria nelle grandi tematiche liberal di una presidenza di per sé già rivoluzionaria, col primo afroamericano entrato alla Casa Bianca come inquilino principale. Lo stile Michelle Michelle è un donna elegante, pure ...

Usa - calorie nei menù e sulle confezioni degli alimenti : scatta l’obbligo voluto da Obama : Usa, calorie nei menù e sulle confezioni degli alimenti: scatta l’obbligo voluto da Obama Non solo ristoranti e supermercati, ma anche cinema e distributori automatici. Lo scopo è combattere l’obesità che colpisce il 37% della popolazione Continua a leggere

Emissioni auto - il colpo di spugna degli Usa. Trump cancella Obama : Se ne parlava da giorni ma ora è arrivata l’ufficialità da parte dell’Epa, Agenzia per la protezione dell’ambiente americana: la road map fissata dall’amministrazione Obama riguardo ai limiti alle Emissioni degli autoveicoli “non è adeguata”, perché fissa standard “troppo elevati”. Sarà la stessa Epa ad effettuare una revisione delle regole già stabilite, fissandone di più permissive nei prossimi ...

La differenza tra la profilazione degli utenti fatta dal team di Obama e quella di CA : "Con i suoi profili psicografici, Cambridge Analytica ha praticato una raccolta di dati diversa da quelli fin qui ricercati dagli esperti di 'targeting' elettorale. Volevano fare una profilazione delle tipologie psicologiche per intercettare inclinazioni e perfino patologie utili a capire la sensibilità degli utenti a certi messaggi. Raccogliere questo tipo di dati, più complessi di quelli ...