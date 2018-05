La tragedia del viadotto : "Sono sconvolto - Filippone poteva essere fermato" : Parla il fratello di Marina Angrilli, la donna caduta dal balcone. Si sospetta una spinta del marito, che poi ha lanciato la figlia da 40 metri e si è tolto la...

tragedia del cavalcavia - l'uomo ha confessato al mediatore il motivo del gesto Video : Aveva gia' deciso tutto, ha detto che la sua vita era stata rovinata ben 15 mesi prima della Tragedia per un avvenimento che non ha voluto raccontare ma di cui avrebbe colpa la moglie. Oltre a tale avvenimento ha influito sul suo stato mentale anche la morte della madre avvenuta qualche mese fa. Sono queste le parole a Radio Capital del dottore in psichiatria, Massimo Di Giannantonio, il medico che per oltre 7 ore ha cercato di far desistere ...

tragedia Chieti - parla il fratello della moglie di Filippone : “Non è vero che lo tradiva” : Tragedia Chieti, parla il fratello della moglie di Filippone: “Non è vero che lo tradiva” Il fratello di Marina Angrilli, moglie di Fausto Filippone e madre di Ludovica, di 10 anni, tutti e tre morti domenica scorsa in una Tragedia ancora in parte avvolta nel mistero, interviene per bloccare le voci che stanno circolando in queste […] L'articolo Tragedia Chieti, parla il fratello della moglie di Filippone: “Non è vero che lo tradiva” ...

tragedia Chieti - parla il fratello della moglie di Filippone : “Non è vero che lo tradiva” : Il fratello di Marina Angrilli, moglie di Fausto Filippone e madre di Ludovica, di 10 anni, tutti e tre morti domenica scorsa in una Tragedia ancora in parte avvolta nel mistero, interviene per bloccare le voci che stanno circolando in queste ore: "Si sta speculando in un momento di così tragico dolore gli aspetti della vita inesistenti. Questo è un fatto inaccettabile".Continua a leggere

tragedia viadotto A14 - il mediatore : la vita del padre era cambiata 15 mesi fa : 'La morte della madre è stato uno dei fattori che hanno provocato la decisione di Fausto Filippone', dice a Radio Capital lo psichiatra Massimo Di Giannantonio, che per sette ore ha cercato di ...

tragedia su ponte A14 - incredulità a Pescara - dolore nelle scuole della bimba e della mamma : Pescara - Fausto Filippone, l'uomo che ha lanciato la figlia dal viadotto dell'A14 e poi dopo 7 ore si è suicidato, non aveva problemi psichici. E' quanto è emerso finora dagli accertamenti, e sottolineato in conferenza stampa dal questore di Chieti Raffaele Palumbo, anche attraverso la testimonianza di conoscenti e colleghi che lo descrivono come persona estremamente riservata e silenziosa. Sarà compito degli ...

Ariana Grande : un dolce messaggio ai fan - nell’anniversario della tragedia di Manchester : "Vi penso oggi e ogni giorno" The post Ariana Grande: un dolce messaggio ai fan, nell’anniversario della tragedia di Manchester appeared first on News Mtv Italia.

Francavilla : avvolto in un biglietto il mistero della tragedia? : Fausto Filippone è l'uomo di 49 anni, che lo scorso 21 Maggio si è lanciato- uccidendosi- [VIDEO] da un cavalcavia dell'autostrada A14, dopo aver gettato la figlia Ludovica di dieci anni, un salto di ...

Il mistero della tragedia di Francavilla forse nascosto in un biglietto : Fausto Filippone è l'uomo di 49 anni, che lo scorso 21 Maggio si è lanciato- uccidendosi- da un cavalcavia dell'autostrada A14, dopo aver gettato la figlia Ludovica di dieci anni, un salto di quaranta metri. Per sette ore è rimasto aggrappato ad una rete di recinzione, mentre le forze dell'ordine tentavano una mediazione per farlo desistere, con il corpo della piccola Ludovica che giaceva inerme sotto di lui. Perché nessuno si è avvicinato alla ...

tragedia viadotto A14 - Ludovica e mamma Marina : l'ipotesi della trappola per entrambe : Marina e Ludovica, madre e figlia, unite in un destino tragico in parte ancora oscuro. Forse entrambe uccise da Fausto Filippone che, prima di lanciare la figlia 11enne dal viadotto dell' A14 e ...

“Trovato foglietto”. tragedia Francavilla - cosa c’è scritto. La polizia recupera il biglietto lanciato da Filippone prima del folle gesto : prima di buttarsi dal viadotto, Fausto Filippone ha gettato un foglio sul quale erano appuntati dei nomi. Foglio che è stato ritrovato e sul quale gli inquirenti stanno svolgendo ora i dovuti riscontri. E’ quanto emerso in seguito al dramma che si è consumato ieri su un un viadotto dell’A14 a Francavilla al Mare (Chieti), dove un 49enne ha lanciato la figlia di 10 anni, Ludovica, e poi si è suicidato gettandosi nel ...

tragedia viadotto A14 - Ludovica e mamma Marina : l'ipotesi della trappola per entrambe : Marina e Ludovica, madre e figlia, unite in un destino tragico in parte ancora oscuro. Forse entrambe uccise da Fausto Filippone che, prima di lanciare la figlia 11enne dal viadotto dell' A14 e ...

tragedia su ponte A14 - incredulità a Pescara - dolore nelle scuole della bimba e della mamma : Pescara - Fausto Filippone, l'uomo che ha lanciato la figlia dal viadotto dell'A14 e poi dopo 7 ore si è suicidato, non aveva problemi psichici. E' quanto è emerso finora dagli accertamenti, e sottolineato in conferenza stampa dal questore di Chieti Raffaele Palumbo, anche attraverso la testimonianza di conoscenti e colleghi che lo descrivono come persona estremamente riservata e silenziosa. Sarà compito degli ...

Uccide figlia di 10 anni e si suicida - i tanti misteri della tragedia di Chieti : "Una famiglia normalissima, sana e di buoni principi”, così parenti amici descrivono il nucleo familiare di Fausto Filippone, il 49enne che si è lanciato nel vuoto da un ponte sull’autostrada A14, nello stesso posto in cui in precedenza aveva gettato la propria figlia Ludovica e dopo aver assistito alla misteriosa caduta dal balcone di casa della moglie.Continua a leggere