La strage di Capaci spiegata a chi ancora non c’era

vanityfair

: 'Gli uomini passano, le idee restano. Restano le loro tensioni morali e continueranno a camminare sulle gambe di al… - RaiTre : 'Gli uomini passano, le idee restano. Restano le loro tensioni morali e continueranno a camminare sulle gambe di al… - SkyTG24 : Strage di Capaci, 26 anni fa l’attentato a Giovanni Falcone - repubblica : 23 maggio 1992 - 26 anni fa la strage di #Capaci in cui persero la vita #GiovanniFalcone, sua moglie Francesca Morv… -

(Di mercoledì 23 maggio 2018) Il 23 maggio del 1992, il giorno delladi, era un sabato. È difficile dimenticarlo. Era uno di quei pomeriggio in cui non è più primavera e non èestate, quelli in cui ci può ha già preso la via del mare. Era uno di quei pomeriggi in cui rimanevano solo vecchi film e lo sport da vedere in televisione e forse neanche quello. Il Giro d’Italia partiva il giorno dopo da Genova, tre giorni prima la Sampdoria aveva perso la finale di Coppa dei Campioni con il Barcellona, Il Milan aveva già vinto lo scudetto di un campionato che si sarebbe concluso domenica 24. Chi faceva zapping in quel tardo pomeriggio giravaquasi solo sui canali tradizionali che nei tg parlavano dell’attesa a Roma per l’elezione del nuovo capo dello stato (Scalfaro eletto il 25) e che, poco dopo le 18, partirono tutti insieme a dare una notizia che era inimmaginabile. «Incredible», incredibile, ...