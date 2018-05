La strage di Capaci | cosa è accaduto 26 anni fa

GIOVANNI FALCONE - strage DI CAPACI : 26 ANNI FA L'ATTENTATO/ La sorella Maria : “Non abbiamo ancora vinto” : GIOVANNI FALCONE, STRAGE di CAPACI: 26 ANNI fa L'ATTENTATO che ha cambaito la storia d'Italia. Ma la sua idea di legalità alimenta lotta alla mafia. Ultime notizie sugli eventi organizzati(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 11:51:00 GMT)

strage di Capaci - folla a Palermo per lo sbarco della nave della legalità : Un lungo applauso, le bandiere di Libera, i palloncini con i colori del tricolore, i nomi dei giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino e gli striscioni per ribadire che 'Le loro idee camminano ...

Ventisei anni fa la strage di Capaci : il ricordo nell'aula bunker di Palermo : ' U n paese che non ricerca la verità è un Paese che si piega su se stesso. Dobbiamo cercare di fare luce in tutti i modi possibili su tutte le stragi del nostro Paese che aspettano ancora una verità ...

La strage di Capaci spiegata a chi ancora non c’era : Il 23 maggio del 1992, il giorno della strage di Capaci, era un sabato. È difficile dimenticarlo. Era uno di quei pomeriggio in cui non è più primavera e non è ancora estate, quelli in cui ci può ha già preso la via del mare. Era uno di quei pomeriggi in cui rimanevano solo vecchi film e lo sport da vedere in televisione e forse neanche quello. Il Giro d’Italia partiva il giorno dopo da Genova, tre giorni prima la Sampdoria aveva perso la finale ...

Ventisei anni dopo la strage di Capaci - Palermo si ferma nel ricordo di Falcone : Dal 23 maggio 1992 al 23 maggio 2018: Ventisei anni dalla strage di Capaci e la ferita di Palermo è ancora aperta. Così la città si ferma per ricordare il giudice Giovanni Falcone, la moglie...

Nell’anniversario della strage di Capaci io penso a cos’è la mafia secondo Caterina : Oggi è l’anniversario della strage di Capaci e mentre una nave carica di voglia di legalità e di giovani da Civitavecchia arriva in Sicilia, guardo un’immagine che difficilmente mi toglierò dalla testa. Colori pastello sfumati e tratti decisi, che ricordano le tre scimmiette sagge, simbolo di omertà e indifferenza. L’autore non è un artista affermato né un cartoonist quotato, no. Guardo ancora quest’opera, che come ...

strage di Capaci - 26 anni fa l’attentato a Giovanni Falcone : Strage di Capaci, 26 anni fa l’attentato a Giovanni Falcone Per uccidere Giovanni Falcone, sua moglie Francesca Morvillo e i 3 uomini della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro, la mafia nascose 500 chili di tritolo in un tunnel dell'autostrada A29 che collega Palermo a Mazara del ...

Maria Falcone ad Avola per ricordare la strage di Capaci : Ieri mattina ad Avola il sindaco Luca Cannata ha incontrato al cine teatro Odeon Maria Falcone per affermare la cultura della legalità.