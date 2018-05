La sfilata con le majorettes per festeggiare i 10 anni delle Scarlet Stars a

Alpini : sfilata con Schützen a Rovereto : ANSA, - Rovereto , TRENTO, , 12 MAG - Alpini e Schützen, gli eredi delle milizie storiche del Tirolo, stamattina hanno sfilato insieme, in segno di pace, per le vie di Rovereto, in Trentino, per l'...

Alpini : sfilata con Schützen a Rovereto : ANSA, - Rovereto , TRENTO, , 12 MAG - Alpini e Schützen, gli eredi delle milizie storiche del Tirolo, stamattina hanno sfilato insieme, in segno di pace, per le vie di Rovereto, in Trentino, per ...

Gianna Nannini infiamma il Concertone : la sfilata in stampelle : Gianna Nannini 'regina' sul trono del palco del 1 Maggio, e sfila in stampelle. Dalle 15 a mezzanotte, è iniziata a 28esima edizione del Concertone del Primo Maggio, sul palco si alterneranno artisti ...

Vinitaly - da Fiera del vino a meeting politico con sfilata di leader : Il leader della Lega fa selfie con fan tra 'molla Silvio' e 'molla Luigi'. Martina: centro destra in disfacimento -

Donatella Lopar/ Uomini e Donne - la sfilata "sensuale" conquista tutti : Tomas conquistato! : Al trono over di Uomini e Donne la personal trainer Donatella Lopar sta frequentando Tomas Fierro. Come sta procedendo la conoscenza tra dama e cavaliere?(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 15:30:00 GMT)